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الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ المهمَّشين من حرب إبادة حوثية

"الإرياني": تستخدمهم وقودًا لمعاركها العبثية ومخططات نظام طهران التي تستهدف أمن البلاد

طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصري بالقيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية إزاء جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الفئات الأشد فقرًا في بلاده، ومن يُطلق عليهم محليًّا اسم "المهمَّشين".

وشدَّد معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة، على وقف استغلال ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الحالة المعيشية لهذه الشريحة من المجتمع، واستخدامهم وقودًا لمعاركها العبثية ومخططات نظام طهران التي تستهدف أمن اليمن والإقليم والعالم.

وأشار الوزير الإرياني في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس الجمعة إلى نداء الاستغاثة الذي أطلقه نعمان الحذيفي، رئيس الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرًا، وقال: "إن هذا النداء يكشف جانبًا من الكارثة التي حلّت بإحدى فئات المجتمع اليمني ممن تمارس ميليشيا الحوثي بحقهم جرائم إبادة جماعية عبر حشدهم، والزج بهم دون أي خبرة قتالية في المواجهات ضد الجيش اليمني".

وأصاف الإرياني: "إن هذا النداء للمجتمع الدولي جاء بعد أشهر قليلة من إطلاق زعيم الميليشيا المتمردة ما أسماه (برنامج وطني للعناية بأحفاد بلال)". مضيفًا بأن هذا البرنامج كان يافطة للتغرير بالمهمَّشين، واستدراجهم لمحارق الموت، واستغلالهم لتغطية العجز البشري الذي تعانيه الميليشيا بعد تكبدها خسائر فادحة في مختلف جبهات الق

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ المهمَّشين من حرب إبادة حوثية
سبق

طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصري بالقيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية إزاء جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الفئات الأشد فقرًا في بلاده، ومن يُطلق عليهم محليًّا اسم "المهمَّشين".

وشدَّد معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة، على وقف استغلال ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الحالة المعيشية لهذه الشريحة من المجتمع، واستخدامهم وقودًا لمعاركها العبثية ومخططات نظام طهران التي تستهدف أمن اليمن والإقليم والعالم.

وأشار الوزير الإرياني في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس الجمعة إلى نداء الاستغاثة الذي أطلقه نعمان الحذيفي، رئيس الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرًا، وقال: "إن هذا النداء يكشف جانبًا من الكارثة التي حلّت بإحدى فئات المجتمع اليمني ممن تمارس ميليشيا الحوثي بحقهم جرائم إبادة جماعية عبر حشدهم، والزج بهم دون أي خبرة قتالية في المواجهات ضد الجيش اليمني".

وأصاف الإرياني: "إن هذا النداء للمجتمع الدولي جاء بعد أشهر قليلة من إطلاق زعيم الميليشيا المتمردة ما أسماه (برنامج وطني للعناية بأحفاد بلال)". مضيفًا بأن هذا البرنامج كان يافطة للتغرير بالمهمَّشين، واستدراجهم لمحارق الموت، واستغلالهم لتغطية العجز البشري الذي تعانيه الميليشيا بعد تكبدها خسائر فادحة في مختلف جبهات الق

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
01:47 AM

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ المهمَّشين من حرب إبادة حوثية

"الإرياني": تستخدمهم وقودًا لمعاركها العبثية ومخططات نظام طهران التي تستهدف أمن البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصري بالقيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية إزاء جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الفئات الأشد فقرًا في بلاده، ومن يُطلق عليهم محليًّا اسم "المهمَّشين".

وشدَّد معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة، على وقف استغلال ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الحالة المعيشية لهذه الشريحة من المجتمع، واستخدامهم وقودًا لمعاركها العبثية ومخططات نظام طهران التي تستهدف أمن اليمن والإقليم والعالم.

وأشار الوزير الإرياني في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس الجمعة إلى نداء الاستغاثة الذي أطلقه نعمان الحذيفي، رئيس الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرًا، وقال: "إن هذا النداء يكشف جانبًا من الكارثة التي حلّت بإحدى فئات المجتمع اليمني ممن تمارس ميليشيا الحوثي بحقهم جرائم إبادة جماعية عبر حشدهم، والزج بهم دون أي خبرة قتالية في المواجهات ضد الجيش اليمني".

وأصاف الإرياني: "إن هذا النداء للمجتمع الدولي جاء بعد أشهر قليلة من إطلاق زعيم الميليشيا المتمردة ما أسماه (برنامج وطني للعناية بأحفاد بلال)". مضيفًا بأن هذا البرنامج كان يافطة للتغرير بالمهمَّشين، واستدراجهم لمحارق الموت، واستغلالهم لتغطية العجز البشري الذي تعانيه الميليشيا بعد تكبدها خسائر فادحة في مختلف جبهات الق

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