وقال "دهقان" في تغريدة دون إعطاء تفاصيل أخرى عن الإفراج المؤقت: "فاريبا عادلخاه خرجت من السجن في إجازة واضعة سوارًا إلكترونيًّا حول كاحلها".

أفرجت إيران بشكل مؤقت عن الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه المسجونة بسبب ارتكابها انتهاكات أمنية، بحسب ما ذكر محاميها سعيد دهقان على "تويتر" اليوم السبت.

وُضع سوار إلكتروني في قدمها.. النظام الإيراني يفرج مؤقتًا عن باحثة فرنسية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-03 أفرجت إيران بشكل مؤقت عن الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه المسجونة بسبب ارتكابها انتهاكات أمنية، بحسب ما ذكر محاميها سعيد دهقان على "تويتر" اليوم السبت. وقال "دهقان" في تغريدة دون إعطاء تفاصيل أخرى عن الإفراج المؤقت: "فاريبا عادلخاه خرجت من السجن في إجازة واضعة سوارًا إلكترونيًّا حول كاحلها".

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442 09:35 PM

وُضع سوار إلكتروني في قدمها.. النظام الإيراني يفرج مؤقتًا عن باحثة فرنسية خرجت من السجن في إجازة





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أفرجت إيران بشكل مؤقت عن الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه المسجونة بسبب ارتكابها انتهاكات أمنية، بحسب ما ذكر محاميها سعيد دهقان على "تويتر" اليوم السبت.

وقال "دهقان" في تغريدة دون إعطاء تفاصيل أخرى عن الإفراج المؤقت: "فاريبا عادلخاه خرجت من السجن في إجازة واضعة سوارًا إلكترونيًّا حول كاحلها".