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مقاتلات "التحالف" تقضي على 14 حوثيًّا بينهم قائد ميداني

الميليشيا حوّلت منازل مدنيين في التحيتا إلى ثكنات عسكرية

قُتل 14 متمردًا حوثيًّا في غارة لمقاتلات التحالف العربي في محافظة حجة اليمنية.

ونقلت "سكاي نيوز" عربية عن مصادر، اليوم (الثلاثاء)، أن بين القتلى قياديًّا ميدانيًّا في ميليشيا الحوثي.

على صعيد آخر، وبحسب المصدر نفسه، هجّرت ميليشيا الحوثي أهالي قرى في مديرية التحيتا في محافظة الحديدة من قراهم، واستخدمت منازلهم ثكنات عسكرية ومخازن لأسلحتها.

وأوضحت مصادر محلية أن الميليشيا الانقلابية طردت أهالي قريتي الشبيلية والمجع، وقرى أخرى تقع بين مديريتي التحيتا وزبيد، وحوّلت منازلهم ومدارسهم إلى ثكنات عسكرية.

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مقاتلات "التحالف" تقضي على 14 حوثيًّا بينهم قائد ميداني
سبق

قُتل 14 متمردًا حوثيًّا في غارة لمقاتلات التحالف العربي في محافظة حجة اليمنية.

ونقلت "سكاي نيوز" عربية عن مصادر، اليوم (الثلاثاء)، أن بين القتلى قياديًّا ميدانيًّا في ميليشيا الحوثي.

على صعيد آخر، وبحسب المصدر نفسه، هجّرت ميليشيا الحوثي أهالي قرى في مديرية التحيتا في محافظة الحديدة من قراهم، واستخدمت منازلهم ثكنات عسكرية ومخازن لأسلحتها.

وأوضحت مصادر محلية أن الميليشيا الانقلابية طردت أهالي قريتي الشبيلية والمجع، وقرى أخرى تقع بين مديريتي التحيتا وزبيد، وحوّلت منازلهم ومدارسهم إلى ثكنات عسكرية.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
05:37 PM

مقاتلات "التحالف" تقضي على 14 حوثيًّا بينهم قائد ميداني

الميليشيا حوّلت منازل مدنيين في التحيتا إلى ثكنات عسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 14 متمردًا حوثيًّا في غارة لمقاتلات التحالف العربي في محافظة حجة اليمنية.

ونقلت "سكاي نيوز" عربية عن مصادر، اليوم (الثلاثاء)، أن بين القتلى قياديًّا ميدانيًّا في ميليشيا الحوثي.

على صعيد آخر، وبحسب المصدر نفسه، هجّرت ميليشيا الحوثي أهالي قرى في مديرية التحيتا في محافظة الحديدة من قراهم، واستخدمت منازلهم ثكنات عسكرية ومخازن لأسلحتها.

وأوضحت مصادر محلية أن الميليشيا الانقلابية طردت أهالي قريتي الشبيلية والمجع، وقرى أخرى تقع بين مديريتي التحيتا وزبيد، وحوّلت منازلهم ومدارسهم إلى ثكنات عسكرية.

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