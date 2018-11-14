انطلاق جلسات منتدى "مسك" العالمي للشباب في الرياض

الراجحي: شبابنا موهوبون و70% من سكان المملكة هم شباب

انطلقت قبل قليل، الجلسة الأولى من منتدى "مسك" العالمي بعنوان "مهاراتك هي كل شيء"، ويشارك فيها وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

وقال وزير العمل أحمد الراجحي: لدينا حوالى 12 مليون وافد في المملكة، وهم يساهمون إيجابياً في الاقتصاد.

وأضاف: رؤية 2030 تتمحور حول كيفية الاستفادة من الشباب في السعودية.

وتابع: نحتاج أن نعمل مع التعليم وأصحاب العمل لكي تتلاءم متطلبات سوق العمل مع الوظائف التي يحتاجها.

وأردف: نحن نخطط الآن لنتأكد أن كل شاب في السعودية عندما ينخرط في التعليم يكون لديه مخطط واضح أين سيعمل عند تخرجه؛ موضحاً أن الشباب في السعودية موهوبون.. و70% من سكان المملكة هم شباب.