انطلاق جلسات منتدى "مسك" العالمي للشباب في الرياض
الراجحي: شبابنا موهوبون و70% من سكان المملكة هم شباب
انطلقت قبل قليل، الجلسة الأولى من منتدى "مسك" العالمي بعنوان "مهاراتك هي كل شيء"، ويشارك فيها وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وقال وزير العمل أحمد الراجحي: لدينا حوالى 12 مليون وافد في المملكة، وهم يساهمون إيجابياً في الاقتصاد.
وأضاف: رؤية 2030 تتمحور حول كيفية الاستفادة من الشباب في السعودية.
وتابع: نحتاج أن نعمل مع التعليم وأصحاب العمل لكي تتلاءم متطلبات سوق العمل مع الوظائف التي يحتاجها.
وأردف: نحن نخطط الآن لنتأكد أن كل شاب في السعودية عندما ينخرط في التعليم يكون لديه مخطط واضح أين سيعمل عند تخرجه؛ موضحاً أن الشباب في السعودية موهوبون.. و70% من سكان المملكة هم شباب.
انطلاق جلسات منتدى "مسك" العالمي للشباب في الرياض
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-11-14
انطلقت قبل قليل، الجلسة الأولى من منتدى "مسك" العالمي بعنوان "مهاراتك هي كل شيء"، ويشارك فيها وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وقال وزير العمل أحمد الراجحي: لدينا حوالى 12 مليون وافد في المملكة، وهم يساهمون إيجابياً في الاقتصاد.
وأضاف: رؤية 2030 تتمحور حول كيفية الاستفادة من الشباب في السعودية.
وتابع: نحتاج أن نعمل مع التعليم وأصحاب العمل لكي تتلاءم متطلبات سوق العمل مع الوظائف التي يحتاجها.
وأردف: نحن نخطط الآن لنتأكد أن كل شاب في السعودية عندما ينخرط في التعليم يكون لديه مخطط واضح أين سيعمل عند تخرجه؛ موضحاً أن الشباب في السعودية موهوبون.. و70% من سكان المملكة هم شباب.
14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
11:36 AM
انطلاق جلسات منتدى "مسك" العالمي للشباب في الرياض
الراجحي: شبابنا موهوبون و70% من سكان المملكة هم شباب
انطلقت قبل قليل، الجلسة الأولى من منتدى "مسك" العالمي بعنوان "مهاراتك هي كل شيء"، ويشارك فيها وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وقال وزير العمل أحمد الراجحي: لدينا حوالى 12 مليون وافد في المملكة، وهم يساهمون إيجابياً في الاقتصاد.
وأضاف: رؤية 2030 تتمحور حول كيفية الاستفادة من الشباب في السعودية.
وتابع: نحتاج أن نعمل مع التعليم وأصحاب العمل لكي تتلاءم متطلبات سوق العمل مع الوظائف التي يحتاجها.
وأردف: نحن نخطط الآن لنتأكد أن كل شاب في السعودية عندما ينخرط في التعليم يكون لديه مخطط واضح أين سيعمل عند تخرجه؛ موضحاً أن الشباب في السعودية موهوبون.. و70% من سكان المملكة هم شباب.