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انطلاق جلسات منتدى "مسك" العالمي للشباب في الرياض

الراجحي: شبابنا موهوبون و70% من سكان المملكة هم شباب

انطلقت قبل قليل، الجلسة الأولى من منتدى "مسك" العالمي بعنوان "مهاراتك هي كل شيء"، ويشارك فيها وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

وقال وزير العمل أحمد الراجحي: لدينا حوالى 12 مليون وافد في المملكة، وهم يساهمون إيجابياً في الاقتصاد.

وأضاف: رؤية 2030 تتمحور حول كيفية الاستفادة من الشباب في السعودية.

وتابع: نحتاج أن نعمل مع التعليم وأصحاب العمل لكي تتلاءم متطلبات سوق العمل مع الوظائف التي يحتاجها.

وأردف: نحن نخطط الآن لنتأكد أن كل شاب في السعودية عندما ينخرط في التعليم يكون لديه مخطط واضح أين سيعمل عند تخرجه؛ موضحاً أن الشباب في السعودية موهوبون.. و70% من سكان المملكة هم شباب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق جلسات منتدى "مسك" العالمي للشباب في الرياض
سبق

انطلقت قبل قليل، الجلسة الأولى من منتدى "مسك" العالمي بعنوان "مهاراتك هي كل شيء"، ويشارك فيها وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

وقال وزير العمل أحمد الراجحي: لدينا حوالى 12 مليون وافد في المملكة، وهم يساهمون إيجابياً في الاقتصاد.

وأضاف: رؤية 2030 تتمحور حول كيفية الاستفادة من الشباب في السعودية.

وتابع: نحتاج أن نعمل مع التعليم وأصحاب العمل لكي تتلاءم متطلبات سوق العمل مع الوظائف التي يحتاجها.

وأردف: نحن نخطط الآن لنتأكد أن كل شاب في السعودية عندما ينخرط في التعليم يكون لديه مخطط واضح أين سيعمل عند تخرجه؛ موضحاً أن الشباب في السعودية موهوبون.. و70% من سكان المملكة هم شباب.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
11:36 AM

انطلاق جلسات منتدى "مسك" العالمي للشباب في الرياض

الراجحي: شبابنا موهوبون و70% من سكان المملكة هم شباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت قبل قليل، الجلسة الأولى من منتدى "مسك" العالمي بعنوان "مهاراتك هي كل شيء"، ويشارك فيها وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

وقال وزير العمل أحمد الراجحي: لدينا حوالى 12 مليون وافد في المملكة، وهم يساهمون إيجابياً في الاقتصاد.

وأضاف: رؤية 2030 تتمحور حول كيفية الاستفادة من الشباب في السعودية.

وتابع: نحتاج أن نعمل مع التعليم وأصحاب العمل لكي تتلاءم متطلبات سوق العمل مع الوظائف التي يحتاجها.

وأردف: نحن نخطط الآن لنتأكد أن كل شاب في السعودية عندما ينخرط في التعليم يكون لديه مخطط واضح أين سيعمل عند تخرجه؛ موضحاً أن الشباب في السعودية موهوبون.. و70% من سكان المملكة هم شباب.

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