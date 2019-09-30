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"منصور بن متعب" يشارك في تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، وصل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

وكان في استقبال الأمير منصور بن متعب لدى وصوله في مطار باريس بورجيه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري، وعدد من منسوبي السفارة.

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"منصور بن متعب" يشارك في تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك
سبق

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، وصل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

وكان في استقبال الأمير منصور بن متعب لدى وصوله في مطار باريس بورجيه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري، وعدد من منسوبي السفارة.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
12:00 AM

"منصور بن متعب" يشارك في تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، وصل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

وكان في استقبال الأمير منصور بن متعب لدى وصوله في مطار باريس بورجيه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري، وعدد من منسوبي السفارة.

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