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"الجمارك" تعيد تصدير 28 ألف منتج مخالف للمواصفات القياسية

ضمن جهود الجهات المختصة لمنع دخول الأجهزة المهدرة للمياه

أعادت الجمارك السعودية تصدير نحو 28 ألف منتج من منتجات الأدوات الصحية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت "الجمارك" أن المنتجات المعادة اشتملت على الخلاطات بجميع أنواعها، والمراحيض الغربية ذات التدفق الأحادي/ الثنائي، والمبولة بنظام التدفق. وجرى ذلك خلال الفترة من 1 يناير حتى 29 فبراير من عام 2020م.

وأفادت بأن ذلك الإجراء يأتي انطلاقًا من أهمية المحافظة على المياه، وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ إذ تسعى هذه الجهات إلى توحيد الجهود في سبيل تقليل الفاقد من المياه عبر السماح فقط باستيراد الأدوات الصحية الموفِّرة للمياه، التي تساعد بدورها على الاستفادة من المياه على الوجه الأمثل.

وشدَّدت "الجمارك السعودية" على جميع مستوردي الأدوات الصحية بضرورة وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه على هذا النوع من المنتجات، التي تعد شرطًا لدخولها إلى السعودية، ويكون الملصق على الكرتون الداخلي والخارجي للمنتج، إضافة إلى إرفاق شهادة مطابقة "سابر"؛ وذلك تفاديًا لعدم السماح بدخولها.

الجمارك منتجات الأدوية الصحية المواصفات القياسية ترشيد استهلاك المياه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجمارك" تعيد تصدير 28 ألف منتج مخالف للمواصفات القياسية
سبق

أعادت الجمارك السعودية تصدير نحو 28 ألف منتج من منتجات الأدوات الصحية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت "الجمارك" أن المنتجات المعادة اشتملت على الخلاطات بجميع أنواعها، والمراحيض الغربية ذات التدفق الأحادي/ الثنائي، والمبولة بنظام التدفق. وجرى ذلك خلال الفترة من 1 يناير حتى 29 فبراير من عام 2020م.

وأفادت بأن ذلك الإجراء يأتي انطلاقًا من أهمية المحافظة على المياه، وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ إذ تسعى هذه الجهات إلى توحيد الجهود في سبيل تقليل الفاقد من المياه عبر السماح فقط باستيراد الأدوات الصحية الموفِّرة للمياه، التي تساعد بدورها على الاستفادة من المياه على الوجه الأمثل.

وشدَّدت "الجمارك السعودية" على جميع مستوردي الأدوات الصحية بضرورة وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه على هذا النوع من المنتجات، التي تعد شرطًا لدخولها إلى السعودية، ويكون الملصق على الكرتون الداخلي والخارجي للمنتج، إضافة إلى إرفاق شهادة مطابقة "سابر"؛ وذلك تفاديًا لعدم السماح بدخولها.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
11:21 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:29 AM

"الجمارك" تعيد تصدير 28 ألف منتج مخالف للمواصفات القياسية

ضمن جهود الجهات المختصة لمنع دخول الأجهزة المهدرة للمياه

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
1,238

أعادت الجمارك السعودية تصدير نحو 28 ألف منتج من منتجات الأدوات الصحية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت "الجمارك" أن المنتجات المعادة اشتملت على الخلاطات بجميع أنواعها، والمراحيض الغربية ذات التدفق الأحادي/ الثنائي، والمبولة بنظام التدفق. وجرى ذلك خلال الفترة من 1 يناير حتى 29 فبراير من عام 2020م.

وأفادت بأن ذلك الإجراء يأتي انطلاقًا من أهمية المحافظة على المياه، وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ إذ تسعى هذه الجهات إلى توحيد الجهود في سبيل تقليل الفاقد من المياه عبر السماح فقط باستيراد الأدوات الصحية الموفِّرة للمياه، التي تساعد بدورها على الاستفادة من المياه على الوجه الأمثل.

وشدَّدت "الجمارك السعودية" على جميع مستوردي الأدوات الصحية بضرورة وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه على هذا النوع من المنتجات، التي تعد شرطًا لدخولها إلى السعودية، ويكون الملصق على الكرتون الداخلي والخارجي للمنتج، إضافة إلى إرفاق شهادة مطابقة "سابر"؛ وذلك تفاديًا لعدم السماح بدخولها.

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