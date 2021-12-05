أمير جازان يرعى توقيع اتفاقيات تعاون بين "حقوق الإنسان" والأمانة و"تعليم صبيا"

رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان وأمانة منطقة جازان، وإدارة تعليم صبيا.

وأكّد أمير منطقة جازان على أهمية مثل الاتفاقية والشراكة التي وقعها أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن الخرمي، ومدير هيئة حقوق الإنسان بجازان علاء زعقان، في تعزيز العمل والتعاون بين هيئة حقوق الإنسان وأمانة المنطقة وتعليم صبيا؛ لخدمة المجتمع بمختلف فئاته.

ووجه بأهمية تضافر الجهود لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة، وتحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية في نشر وتعزيز مفهوم ثقافة حقوق الإنسان، وتسهيل وإنهاء المعاملات والقضايا، والتنسيق في الأنشطة الاجتماعية والندوات والفعاليات والأيام العالمية المشتركة.