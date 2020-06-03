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"الإسكان" تنتهي من فرز 17 مخططاً وتصدر أكثر من 11 ألف صك

خلال فترة "الاحترازات الصحية" بالتعاون مع “العدل" وشملت 8 مناطق

أنهت وزارة الإسكان ممثلة في وكالة الأراضي والشؤون الفنية بالتعاون مع وزارة العدل فرز 17 مخططاً سكنياً بإجمالي تجاوز 11 ألف صك، توزعت في 8 مناطق حول المملكة.

جاء ذلك خلال فترة العمل عن بعد وتعليق الحضور لمقرات العمل واستمرار الجهات الحكومية في تقديم خدماتها إلكترونياً للمواطنين في ظل الاحترازات الصحية التي اتخذتها الجهات المختصة للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح الوكيل المساعد للأراضي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن سعود الحماد أن إجمالي عدد الصكوك التي تم إصدارها بالتعاون مع وزارة العدل خلال فترة العمل عن بُعد بلغ 11.178 صكاً توزعت بين الرياض ومكة المكرمة والقصيم وجازان وعسير ونجران وحائل والمنطقة الشرقية، فيما وصل إجمالي عدد الصكوك المُفرزة أكثر من 35 ألف صك في جميع مناطق المملكة منذ بداية العام الحالي، كما يجري العمل على إصدار المزيد من الصكوك خلال الأشهر القادمة.

وأشار المهندس الحماد إلى أن هذا يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتمكين المواطنين من التملك بتسهيل إجراءات اختيار الحلول السكنية المتنوعة التي يوفرها برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان ومن ضمنها الأراضي السكنية وإتاحة تملكها إلكترونياً بكل يسر عبر تطبيق "سكني"، مما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 – بزيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030، وتلبية تطلّعاتها ورغباتها.

وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسكان" تنتهي من فرز 17 مخططاً وتصدر أكثر من 11 ألف صك
سبق

أنهت وزارة الإسكان ممثلة في وكالة الأراضي والشؤون الفنية بالتعاون مع وزارة العدل فرز 17 مخططاً سكنياً بإجمالي تجاوز 11 ألف صك، توزعت في 8 مناطق حول المملكة.

جاء ذلك خلال فترة العمل عن بعد وتعليق الحضور لمقرات العمل واستمرار الجهات الحكومية في تقديم خدماتها إلكترونياً للمواطنين في ظل الاحترازات الصحية التي اتخذتها الجهات المختصة للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح الوكيل المساعد للأراضي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن سعود الحماد أن إجمالي عدد الصكوك التي تم إصدارها بالتعاون مع وزارة العدل خلال فترة العمل عن بُعد بلغ 11.178 صكاً توزعت بين الرياض ومكة المكرمة والقصيم وجازان وعسير ونجران وحائل والمنطقة الشرقية، فيما وصل إجمالي عدد الصكوك المُفرزة أكثر من 35 ألف صك في جميع مناطق المملكة منذ بداية العام الحالي، كما يجري العمل على إصدار المزيد من الصكوك خلال الأشهر القادمة.

وأشار المهندس الحماد إلى أن هذا يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتمكين المواطنين من التملك بتسهيل إجراءات اختيار الحلول السكنية المتنوعة التي يوفرها برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان ومن ضمنها الأراضي السكنية وإتاحة تملكها إلكترونياً بكل يسر عبر تطبيق "سكني"، مما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 – بزيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030، وتلبية تطلّعاتها ورغباتها.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
08:09 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
09:29 PM

"الإسكان" تنتهي من فرز 17 مخططاً وتصدر أكثر من 11 ألف صك

خلال فترة "الاحترازات الصحية" بالتعاون مع “العدل" وشملت 8 مناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت وزارة الإسكان ممثلة في وكالة الأراضي والشؤون الفنية بالتعاون مع وزارة العدل فرز 17 مخططاً سكنياً بإجمالي تجاوز 11 ألف صك، توزعت في 8 مناطق حول المملكة.

جاء ذلك خلال فترة العمل عن بعد وتعليق الحضور لمقرات العمل واستمرار الجهات الحكومية في تقديم خدماتها إلكترونياً للمواطنين في ظل الاحترازات الصحية التي اتخذتها الجهات المختصة للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح الوكيل المساعد للأراضي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن سعود الحماد أن إجمالي عدد الصكوك التي تم إصدارها بالتعاون مع وزارة العدل خلال فترة العمل عن بُعد بلغ 11.178 صكاً توزعت بين الرياض ومكة المكرمة والقصيم وجازان وعسير ونجران وحائل والمنطقة الشرقية، فيما وصل إجمالي عدد الصكوك المُفرزة أكثر من 35 ألف صك في جميع مناطق المملكة منذ بداية العام الحالي، كما يجري العمل على إصدار المزيد من الصكوك خلال الأشهر القادمة.

وأشار المهندس الحماد إلى أن هذا يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتمكين المواطنين من التملك بتسهيل إجراءات اختيار الحلول السكنية المتنوعة التي يوفرها برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان ومن ضمنها الأراضي السكنية وإتاحة تملكها إلكترونياً بكل يسر عبر تطبيق "سكني"، مما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 – بزيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030، وتلبية تطلّعاتها ورغباتها.

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