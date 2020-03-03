تحديات الانتشار.. لماذا استحدثت السعودية إجراءات احترازية جديدة في مكافحة "كورونا"؟

تتعامل مع فترة حضانة الفيروس واحتمال زيارة الدول الموبوءة

استجابة للتحديات الطارئة والمستجدة، التي يفرضها انتشار فيروس كورونا الجديد، استحدثت السعودية اليوم (الثلاثاء) إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ الحدودية، تطبق على الأشخاص الذين زاروا دولاً موبوءة بفيروس؛ باعتبارهم وسطًا افتراضيًا لنقل عدوى "كورونا" إلى داخل المملكة، نتيجة تواجدهم في الدول، التي تفشى فيها الفيروس بمعدلات مرتفعة، أو الأخرى التي ظهر فيها، ثم توجههم إلى الأراضي السعودية، في إطار الإجراءات الوقائية التي تطبقها المملكة لدرء مخاطر الوباء، والتي يغلب عليها مواجهة المصادر المحتملة للفيروس خارج الحدود، وعزلها تماماً في حال الإصابة قبل إتاحة الفرصة لها لمخالطة الآخرين.

وتأخذ الإجراءات الاحترازية الجديدة بعين الاعتبار فترة حضانة فيروس كورونا، إذ تتعامل مع ما تمثله فترة حضانة الفيروس من نقطة ضعف في أساليب مكافحته والحد من انتشاره، فخلال فترة الحضانة التي تمتد من يوم واحد إلى 14 يوماً وفقاً لمنظمة الصحة العالمية أو التي قد تمتد إلى 28 يوماً بحسب ما أعلن المختصون الصينيون، فإن الفيروس يكون في حالة كمون تمام ولا تظهر أعراضه على المصاب به، في الوقت الذي تنتقل فيه العدوى من المصاب إلى الآخرين، دون إدراك منه أو مؤشرات على إصابته بالفيروس؛ مما يعني أن فترة الحضانة تشكل غطاءً لانتشار عدوى "كورونا" بعيداً عن الرقابة الطبية وأساليب المكافحة.

ولأسباب تتعلق بالتكوين الطبيعي لفيروس كورونا، ومراحل نموه، فإن فترة الحضانة تعد عنصراً غير مرئي بالنسبة لأساليب المكافحة، وتمثل ثغرة يصعب التعامل معها إلى الآن بطريقة الفحص الطبي، ففي ظل غياب الأعراض عن المصاب لا يمكن الاستدلال على حمله للعدوى، أو التحكم في إسهامه في نشرها، والوسيلة الناجعة مع الأشخاص المفترض أنهم قد يكونوا واقعين ضمن فترة حضانة الفيروس، وهم الأشخاص القادمون من دول موبوءة، هو أن تخضع تحركات هؤلاء للتدقيق طوال الفترة السابقة لاعتزامهم الدخول إلى المملكة، والتي حددتها الإجراءات الاحترازية بـ14 يوماً، بما يتطابق مع أقصى فترة حددتها منظمة الصحة العالمية لحضانة الفيروس.

فخط سير تحركات الأشخاص القادمين من دول موبوءة بـ"كورونا"، يمثل أهمية كبيرة في مكافحة الفيروس، وللتغلب على التحدي الذي تمثله قضت الإجراءات الاحترازية الجديدة بعدم دخولهم المملكة إلا بعد مرور 14 يوماً متصلة يقضيها في الدولة الخليجية التي يعتزم الدخول منها إلى المملكة، مع إيضاح الدولة التي سافر إليها قبل الدولة الخليجية، والتأكد من عدم ظهور أعراض المرض عليه، وهو إجراء دقيق يأخذ بعين الاعتبار فترة حضانة الفيروس، واحتمال زيارة الدول الموبوءة بالفيروس مثل إيران التي تشكل حالياً ثاني أكبر مركز لتفشي "كورونا" في العالم بعد الصين، وقد بلغت محصلة ضحايا الفيروس حسب البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية اليوم 2336 مصاباً و77 وفاة، رغم تشكيك جهات دولية في صحة تلك البيانات؛ وهو ما يضاعف احتمالات الإصابة بالنسبة للذين تواجدوا في إيران وقدموا منها.