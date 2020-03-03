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أخضر الناشئين ينهي مشاركته في البطولة الدولية بالخسارة من روسيا

خسر المنتخب السعودي تحت 16 عامًا من منتخب روسيا بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي جاءت في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكاس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.

وافتتح منتخب روسيا التسجيل في الدقيقة 25، ليأتي هدف التعديل للأخضر سريعًا عن طريق اللاعب خالد مجرشي في الدقيقة 27، وأضاف منتخب روسيا هدفه الثاني في الدقيقة 52 من مجريات المباراة.

ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: بلال الدواء في حراسة المرمي، وسعود التمبكتي، ومحمد سليمان، وصالح برناوي، ووليد عياش، وصهيب الزيد، وعبدالعزيز العليوة، وخالد مجرشي، وفواز المطيري، وعلي عبدالرؤوف، ومهند براح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الناشئين ينهي مشاركته في البطولة الدولية بالخسارة من روسيا
سبق

خسر المنتخب السعودي تحت 16 عامًا من منتخب روسيا بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي جاءت في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكاس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.

وافتتح منتخب روسيا التسجيل في الدقيقة 25، ليأتي هدف التعديل للأخضر سريعًا عن طريق اللاعب خالد مجرشي في الدقيقة 27، وأضاف منتخب روسيا هدفه الثاني في الدقيقة 52 من مجريات المباراة.

ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: بلال الدواء في حراسة المرمي، وسعود التمبكتي، ومحمد سليمان، وصالح برناوي، ووليد عياش، وصهيب الزيد، وعبدالعزيز العليوة، وخالد مجرشي، وفواز المطيري، وعلي عبدالرؤوف، ومهند براح.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
10:04 PM

أخضر الناشئين ينهي مشاركته في البطولة الدولية بالخسارة من روسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خسر المنتخب السعودي تحت 16 عامًا من منتخب روسيا بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي جاءت في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكاس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.

وافتتح منتخب روسيا التسجيل في الدقيقة 25، ليأتي هدف التعديل للأخضر سريعًا عن طريق اللاعب خالد مجرشي في الدقيقة 27، وأضاف منتخب روسيا هدفه الثاني في الدقيقة 52 من مجريات المباراة.

ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: بلال الدواء في حراسة المرمي، وسعود التمبكتي، ومحمد سليمان، وصالح برناوي، ووليد عياش، وصهيب الزيد، وعبدالعزيز العليوة، وخالد مجرشي، وفواز المطيري، وعلي عبدالرؤوف، ومهند براح.

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