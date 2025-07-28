محافظ جدة يلتقي المدير الجديد للمساجد بالمحافظة

التقى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز بمكتبه بمقر المحافظة اليوم الأحد ماجد محمد شراحيلي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة بحضور عددٍ من مسؤولي الإدارة.

وهنأه سموه بمناسبة تعيينه متمنيًا له التوفيق في مجال عمله.