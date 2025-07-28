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محافظ جدة يلتقي المدير الجديد للمساجد بالمحافظة

التقى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز بمكتبه بمقر المحافظة اليوم الأحد ماجد محمد شراحيلي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة بحضور عددٍ من مسؤولي الإدارة.

وهنأه سموه بمناسبة تعيينه متمنيًا له التوفيق في مجال عمله.

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محافظ جدة يلتقي المدير الجديد للمساجد بالمحافظة
سبق

التقى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز بمكتبه بمقر المحافظة اليوم الأحد ماجد محمد شراحيلي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة بحضور عددٍ من مسؤولي الإدارة.

وهنأه سموه بمناسبة تعيينه متمنيًا له التوفيق في مجال عمله.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
09:08 PM

محافظ جدة يلتقي المدير الجديد للمساجد بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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التقى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز بمكتبه بمقر المحافظة اليوم الأحد ماجد محمد شراحيلي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة بحضور عددٍ من مسؤولي الإدارة.

وهنأه سموه بمناسبة تعيينه متمنيًا له التوفيق في مجال عمله.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,220
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,355
6.7 مليار دولار

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19,191

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