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أكثر من 66 ألف شخص تعافوا من "كورونا" بمكة المكرمة

منذ بداية الفيروس حتى اليوم وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة

شهدت منطقة مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجدّ، حتى اليوم، تعافي أكثر من 66 ألف حالة من فيروس كورونا المستجدّ، لتحتل المرتبة الأولى بين مناطق المملكة في عدد المتعافين والإصابات معاً.

وبلغ إجمالي المتعافين من كورونا في منطقة مكة المكرمة؛ 66114 حالة تعافٍ، من أصل 74749 إصابة شهدتها المنطقة منذ تفشي الفيروس حتى اليوم، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

ولا تزال 7270 حالة نشطة بالمنطقة تتلقى الرعاية الطبية جراء الفيروس، فيما بلغ إجمالي الحالات التي توفيت بسبب كورونا في المنطقة 1365 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 66 ألف شخص تعافوا من "كورونا" بمكة المكرمة
سبق

شهدت منطقة مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجدّ، حتى اليوم، تعافي أكثر من 66 ألف حالة من فيروس كورونا المستجدّ، لتحتل المرتبة الأولى بين مناطق المملكة في عدد المتعافين والإصابات معاً.

وبلغ إجمالي المتعافين من كورونا في منطقة مكة المكرمة؛ 66114 حالة تعافٍ، من أصل 74749 إصابة شهدتها المنطقة منذ تفشي الفيروس حتى اليوم، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

ولا تزال 7270 حالة نشطة بالمنطقة تتلقى الرعاية الطبية جراء الفيروس، فيما بلغ إجمالي الحالات التي توفيت بسبب كورونا في المنطقة 1365 حالة.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
12:17 AM

أكثر من 66 ألف شخص تعافوا من "كورونا" بمكة المكرمة

منذ بداية الفيروس حتى اليوم وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,202

شهدت منطقة مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجدّ، حتى اليوم، تعافي أكثر من 66 ألف حالة من فيروس كورونا المستجدّ، لتحتل المرتبة الأولى بين مناطق المملكة في عدد المتعافين والإصابات معاً.

وبلغ إجمالي المتعافين من كورونا في منطقة مكة المكرمة؛ 66114 حالة تعافٍ، من أصل 74749 إصابة شهدتها المنطقة منذ تفشي الفيروس حتى اليوم، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

ولا تزال 7270 حالة نشطة بالمنطقة تتلقى الرعاية الطبية جراء الفيروس، فيما بلغ إجمالي الحالات التي توفيت بسبب كورونا في المنطقة 1365 حالة.

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