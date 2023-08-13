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"كورونا" يصيب 1.241 مغربياً ويقتل 28 خلال 24

إجمالي المرضى بالفيروس 37.935

سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1.241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات فيها 37.935 حالةً.

وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الخميس)، أنها سجلت 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 584.

وأضاف أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 26.687 بعد تعافي 1.010 أشخاص.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يصيب 1.241 مغربياً ويقتل 28 خلال 24
سبق

سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1.241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات فيها 37.935 حالةً.

وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الخميس)، أنها سجلت 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 584.

وأضاف أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 26.687 بعد تعافي 1.010 أشخاص.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
09:58 PM

"كورونا" يصيب 1.241 مغربياً ويقتل 28 خلال 24

إجمالي المرضى بالفيروس 37.935

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1.241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات فيها 37.935 حالةً.

وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الخميس)، أنها سجلت 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 584.

وأضاف أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 26.687 بعد تعافي 1.010 أشخاص.

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