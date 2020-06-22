الثلاثاء والأربعاء.. موجة حارة تؤثر في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة

الأرصاد: تراوح درجات الحرارة العظمى بين 45 و48 درجة مئوية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تعرُّض منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة إلى موجة حر لمدة يومين.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تتأثر منطقتا #مكة_المكرّمة و #المدينة_المنوّرة بموجة حارة يومَي الثلاثاء والأربعاء خلال الأسبوع الجاري، حيث يتوقع أن تراوح درجات الحرارة العظمى بين 45 و48 درجة مئوية، خاصة على الأجزاء ما بين العاصمة المقدّسة و#جدة كذلك #المدينة_المنوّرة.