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"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع سفراء بريطانيا والمكسيك وأذربيجان

استعرض معهم خلال لقاءات منفصلة بالرياض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير المكسيك أنيبال توليدو وسفير أذربيجان شاهين عبداللاييف، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون

وجرى خلال الاستقبالات الثلاثة استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه الدول وسبل تعزيزها، والأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع سفراء بريطانيا والمكسيك وأذربيجان
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير المكسيك أنيبال توليدو وسفير أذربيجان شاهين عبداللاييف، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون

وجرى خلال الاستقبالات الثلاثة استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه الدول وسبل تعزيزها، والأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
05:16 PM

"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع سفراء بريطانيا والمكسيك وأذربيجان

استعرض معهم خلال لقاءات منفصلة بالرياض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير المكسيك أنيبال توليدو وسفير أذربيجان شاهين عبداللاييف، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون

وجرى خلال الاستقبالات الثلاثة استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه الدول وسبل تعزيزها، والأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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