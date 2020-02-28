إشبيلية وروما المواجهة الأبرز في ثمن نهائي "يووبا ليغ".. ومانشستر في مهمة سهلة

سحبت اليوم الجمعة قرعة ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي الـ"يووبا ليغ" في مقر الاتحاد الأوروبي مدينة نيون السويسرية.

حيث أسفرت القرعة عن صدامين نارييين بين الأندية الإسبانية والإيطالية وستكون المواجهة بين إشبيلية حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (5) مع روما الأبرز في الدور ثمن النهائي وإنتر ميلان سيواجه خيتافي، فيما كانت القرعة رحيمة بمانشستر يونايتد، إذ وضعته في مواجهة سهلة أمام لاسك لينز النمساوي .

ويواجه أولمبياكوس اليوناني المتأهل على حساب أرسنال فريقاً انكليزياً آخر هو ولفرهامبتون، في حين يقابل ليفركوزن الألماني رينجرز الأسكتلندي .

يشار أن 15 فريقًا حتى الآن تأهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية ويتبقى الفريق الأخير الذي سيحدد بعد مباراة اليوم الجمعة بين آينتراخت فرانكفورت وريد بول سالزبروج التي تأجلت بسبب الظروف المناخية.

أما باقي المواجهات جاءت على الشكل التالي:

باشاك شهير التركي - كوبنهاغن الدنماركي

فولفسبورغ الألماني - شاختار دانييتسك الأوكراني

اينتراخت فرانكفورت الألماني أو سالزبورغ النمساوي - بازل السويسري

يذكر أن الفائز بلقب هذه المسابقة ينتزع بطاقة المشاركة مباشرة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتقام مباريات الذهاب في 12 مارس المقبل والإياب في 19 منه.

أما المباراة النهائية مقررة بمدينة غدانسك البولندية في 27 مايو المقبل.