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تكثّف الإجراءات الاحترازية بدور الإيواء بمنطقة مكة المكرمة

تستهدف سلامة العاملين والمشمولين بالرعاية داخلها من الجنسين

كثّف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، من التدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بدور الإيواء التابعة للوزارة.

وتستهدف هذه الإجراءات -بمتابعة مدير عام فرع الوزارة عبدالله بن أحمد آل طاوي- سلامة العاملين والمشمولين بالرعاية داخلها من الجنسين؛ ابتداءً من تنظيم المحاضرات والورش التوعوية لتثقيف منسوبيها من الجنسين.

وتكفل الأساليب الوقائية المتبعة تحديد آلية مستمرة لعمليات التنظيف والتعقيم على مدار الساعة والمتابعة اليومية لغرف العزل، وتنظيم وفحص وتعقيم الكادر العامل مع النزلاء عند الدخول والخروج، إضافة لرفع تقارير يومية لفرع الوزارة بالمنطقة؛ للتأكد من سير العمل على أكمل وجه.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

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تكثّف الإجراءات الاحترازية بدور الإيواء بمنطقة مكة المكرمة
سبق

كثّف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، من التدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بدور الإيواء التابعة للوزارة.

وتستهدف هذه الإجراءات -بمتابعة مدير عام فرع الوزارة عبدالله بن أحمد آل طاوي- سلامة العاملين والمشمولين بالرعاية داخلها من الجنسين؛ ابتداءً من تنظيم المحاضرات والورش التوعوية لتثقيف منسوبيها من الجنسين.

وتكفل الأساليب الوقائية المتبعة تحديد آلية مستمرة لعمليات التنظيف والتعقيم على مدار الساعة والمتابعة اليومية لغرف العزل، وتنظيم وفحص وتعقيم الكادر العامل مع النزلاء عند الدخول والخروج، إضافة لرفع تقارير يومية لفرع الوزارة بالمنطقة؛ للتأكد من سير العمل على أكمل وجه.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
02:14 PM

تكثّف الإجراءات الاحترازية بدور الإيواء بمنطقة مكة المكرمة

تستهدف سلامة العاملين والمشمولين بالرعاية داخلها من الجنسين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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كثّف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، من التدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بدور الإيواء التابعة للوزارة.

وتستهدف هذه الإجراءات -بمتابعة مدير عام فرع الوزارة عبدالله بن أحمد آل طاوي- سلامة العاملين والمشمولين بالرعاية داخلها من الجنسين؛ ابتداءً من تنظيم المحاضرات والورش التوعوية لتثقيف منسوبيها من الجنسين.

وتكفل الأساليب الوقائية المتبعة تحديد آلية مستمرة لعمليات التنظيف والتعقيم على مدار الساعة والمتابعة اليومية لغرف العزل، وتنظيم وفحص وتعقيم الكادر العامل مع النزلاء عند الدخول والخروج، إضافة لرفع تقارير يومية لفرع الوزارة بالمنطقة؛ للتأكد من سير العمل على أكمل وجه.

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