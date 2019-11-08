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النيابة العامة تزور مدرسة المعلم المعتدى عليه في الباحة

تم تدوين أقوال إداريين وشهود عيان

زار فريق من النيابة العامة، أمس، المدرسة الابتدائية التي شهد أحد فصولها اعتداء ولي أمر على معلم مطلع الأسبوع الحالي، وبينت المصادر أنه تم تدوين أقوال إداريين وشهود عيان بالمدرسة.

وكانت "سبق" نشرت خبراً عن الحادثة بعنوان "الباحة.. التحقيق في حادثة اعتداء ولي أمر على معلِّم داخل الفصل"، وبين فيه المحامي سلطان الحارثي أن الاعتداء مرفوض بأي حال من الأحوال على أي شخص كان، فما بالك إذا كان داخل منشأة حكومية على موظف، خاصة المعلم الذي ستسقط هيبته أمام الطلاب، وتساءل: "كيف سيحترم الطلاب المعلمين إن رأوا مشاهد كهذه تمرُّ أمامهم مرور الكرام؟!".

وأضاف أن "العقوبة للحقَّيْن العام والخاص تقديرية من القاضي، التي يعتقد أنها ستغلَّظ؛ لأن الاعتداء حدث داخل المؤسسة الحكومية، ولأن المتهم حاول إسقاط هيبة المعلم عامداً".

وتلاه تعقيب من متحدث تعليم الباحة محمد سعيد هضبان؛ لـ"سبق" أفاد فيه بأن مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بنحنش الزهراني؛ وجّه بتشكيل لجنة من الإدارات المعنية للشخوص على المدرسة والتحقّق من مُلابسات ما حدث، وإكمال اللازم وفقاً للوائح والأنظمة.

الباحة النيابة العامة‬⁩ معلم تعليم الباحة الباحة.. التحقيق في حادثة اعتداء ولي أمر على معلِّم داخل الفصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النيابة العامة تزور مدرسة المعلم المعتدى عليه في الباحة
سبق

زار فريق من النيابة العامة، أمس، المدرسة الابتدائية التي شهد أحد فصولها اعتداء ولي أمر على معلم مطلع الأسبوع الحالي، وبينت المصادر أنه تم تدوين أقوال إداريين وشهود عيان بالمدرسة.

وكانت "سبق" نشرت خبراً عن الحادثة بعنوان "الباحة.. التحقيق في حادثة اعتداء ولي أمر على معلِّم داخل الفصل"، وبين فيه المحامي سلطان الحارثي أن الاعتداء مرفوض بأي حال من الأحوال على أي شخص كان، فما بالك إذا كان داخل منشأة حكومية على موظف، خاصة المعلم الذي ستسقط هيبته أمام الطلاب، وتساءل: "كيف سيحترم الطلاب المعلمين إن رأوا مشاهد كهذه تمرُّ أمامهم مرور الكرام؟!".

وأضاف أن "العقوبة للحقَّيْن العام والخاص تقديرية من القاضي، التي يعتقد أنها ستغلَّظ؛ لأن الاعتداء حدث داخل المؤسسة الحكومية، ولأن المتهم حاول إسقاط هيبة المعلم عامداً".

وتلاه تعقيب من متحدث تعليم الباحة محمد سعيد هضبان؛ لـ"سبق" أفاد فيه بأن مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بنحنش الزهراني؛ وجّه بتشكيل لجنة من الإدارات المعنية للشخوص على المدرسة والتحقّق من مُلابسات ما حدث، وإكمال اللازم وفقاً للوائح والأنظمة.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
12:44 AM

النيابة العامة تزور مدرسة المعلم المعتدى عليه في الباحة

تم تدوين أقوال إداريين وشهود عيان

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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زار فريق من النيابة العامة، أمس، المدرسة الابتدائية التي شهد أحد فصولها اعتداء ولي أمر على معلم مطلع الأسبوع الحالي، وبينت المصادر أنه تم تدوين أقوال إداريين وشهود عيان بالمدرسة.

وكانت "سبق" نشرت خبراً عن الحادثة بعنوان "الباحة.. التحقيق في حادثة اعتداء ولي أمر على معلِّم داخل الفصل"، وبين فيه المحامي سلطان الحارثي أن الاعتداء مرفوض بأي حال من الأحوال على أي شخص كان، فما بالك إذا كان داخل منشأة حكومية على موظف، خاصة المعلم الذي ستسقط هيبته أمام الطلاب، وتساءل: "كيف سيحترم الطلاب المعلمين إن رأوا مشاهد كهذه تمرُّ أمامهم مرور الكرام؟!".

وأضاف أن "العقوبة للحقَّيْن العام والخاص تقديرية من القاضي، التي يعتقد أنها ستغلَّظ؛ لأن الاعتداء حدث داخل المؤسسة الحكومية، ولأن المتهم حاول إسقاط هيبة المعلم عامداً".

وتلاه تعقيب من متحدث تعليم الباحة محمد سعيد هضبان؛ لـ"سبق" أفاد فيه بأن مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بنحنش الزهراني؛ وجّه بتشكيل لجنة من الإدارات المعنية للشخوص على المدرسة والتحقّق من مُلابسات ما حدث، وإكمال اللازم وفقاً للوائح والأنظمة.

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