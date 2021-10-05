النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. مراسل "الإخبارية": توقعات بأن حربًا إلكترونية وراء العطل العالمي

أكد أن عطل مواقع التواصل أمر غير طبيعي وأن هناك شيئًا غريبًا يحدث

قال أحمد القرني، مراسل قناة "الإخبارية" من واشنطن، إن عطل مواقع التواصل الاجتماعي أمر "غير طبيعي"، ومن المتوقع أن يكون سبب العطل حربًا سيبرانية (إلكترونية) بين جهات معينة.

وأضاف "القرني" بأن الأعطال تجاوزت شركة فيس بوك، وانتقلت لمواقع مثل جوجل وتيك توك وغيرهما من المواقع، كما أن هناك دلائل على أن العطل يحدث في المناطق المكتظة بالسكان، مثل واشنطن ونيويورك، وانتقلت إلى العديد من دول العالم. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن العطل الكبير يشير إلى أن هناك شيئًا غريبًا يحدث.

وكان عطل مفاجئ قد ضرب منصات التواصل الاجتماعي، التي تملكها شركة فيسبوك الأمريكية، بما في ذلك موقع "فيسبوك" وموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وموقع التراسل الفوري "واتساب".

وأبلغ مستخدمو التطبيقات الثلاثة، "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستجرام"، عن وجود مشكلة في الاتصال، وواجه مستخدمو منصات فيسبوك في العالم كله، ومن بينهم مستخدمو مصر، مشكلة في القدرة على فتح تلك المنصات.

وقال موقع "دوان ديتكتور"، الذي يتتبع أعطال منصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم: هناك كثير من الشكاوى متعلقة بمنصات فيسبوك خلال الساعات الماضية، وبلغت نسبة الأعطال المبلَّغ عنها في الموقع 82 في المئة.

وأبلغ الملايين حول العالم بوجود أعطال في العديد من المواقع مثل جوجل وأمازون، إضافة إلى العديد من شركات الاتصالات الأمريكية ومشغلي خدمات المحمول الأمريكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. مراسل "الإخبارية": توقعات بأن حربًا إلكترونية وراء العطل العالمي
سبق

قال أحمد القرني، مراسل قناة "الإخبارية" من واشنطن، إن عطل مواقع التواصل الاجتماعي أمر "غير طبيعي"، ومن المتوقع أن يكون سبب العطل حربًا سيبرانية (إلكترونية) بين جهات معينة.

وأضاف "القرني" بأن الأعطال تجاوزت شركة فيس بوك، وانتقلت لمواقع مثل جوجل وتيك توك وغيرهما من المواقع، كما أن هناك دلائل على أن العطل يحدث في المناطق المكتظة بالسكان، مثل واشنطن ونيويورك، وانتقلت إلى العديد من دول العالم. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن العطل الكبير يشير إلى أن هناك شيئًا غريبًا يحدث.

وكان عطل مفاجئ قد ضرب منصات التواصل الاجتماعي، التي تملكها شركة فيسبوك الأمريكية، بما في ذلك موقع "فيسبوك" وموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وموقع التراسل الفوري "واتساب".

وأبلغ مستخدمو التطبيقات الثلاثة، "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستجرام"، عن وجود مشكلة في الاتصال، وواجه مستخدمو منصات فيسبوك في العالم كله، ومن بينهم مستخدمو مصر، مشكلة في القدرة على فتح تلك المنصات.

وقال موقع "دوان ديتكتور"، الذي يتتبع أعطال منصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم: هناك كثير من الشكاوى متعلقة بمنصات فيسبوك خلال الساعات الماضية، وبلغت نسبة الأعطال المبلَّغ عنها في الموقع 82 في المئة.

وأبلغ الملايين حول العالم بوجود أعطال في العديد من المواقع مثل جوجل وأمازون، إضافة إلى العديد من شركات الاتصالات الأمريكية ومشغلي خدمات المحمول الأمريكية.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
12:42 AM

بالفيديو.. مراسل "الإخبارية": توقعات بأن حربًا إلكترونية وراء العطل العالمي

أكد أن عطل مواقع التواصل أمر غير طبيعي وأن هناك شيئًا غريبًا يحدث

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
2,824

قال أحمد القرني، مراسل قناة "الإخبارية" من واشنطن، إن عطل مواقع التواصل الاجتماعي أمر "غير طبيعي"، ومن المتوقع أن يكون سبب العطل حربًا سيبرانية (إلكترونية) بين جهات معينة.

وأضاف "القرني" بأن الأعطال تجاوزت شركة فيس بوك، وانتقلت لمواقع مثل جوجل وتيك توك وغيرهما من المواقع، كما أن هناك دلائل على أن العطل يحدث في المناطق المكتظة بالسكان، مثل واشنطن ونيويورك، وانتقلت إلى العديد من دول العالم. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن العطل الكبير يشير إلى أن هناك شيئًا غريبًا يحدث.

وكان عطل مفاجئ قد ضرب منصات التواصل الاجتماعي، التي تملكها شركة فيسبوك الأمريكية، بما في ذلك موقع "فيسبوك" وموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وموقع التراسل الفوري "واتساب".

وأبلغ مستخدمو التطبيقات الثلاثة، "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستجرام"، عن وجود مشكلة في الاتصال، وواجه مستخدمو منصات فيسبوك في العالم كله، ومن بينهم مستخدمو مصر، مشكلة في القدرة على فتح تلك المنصات.

وقال موقع "دوان ديتكتور"، الذي يتتبع أعطال منصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم: هناك كثير من الشكاوى متعلقة بمنصات فيسبوك خلال الساعات الماضية، وبلغت نسبة الأعطال المبلَّغ عنها في الموقع 82 في المئة.

وأبلغ الملايين حول العالم بوجود أعطال في العديد من المواقع مثل جوجل وأمازون، إضافة إلى العديد من شركات الاتصالات الأمريكية ومشغلي خدمات المحمول الأمريكية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,221
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,811
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,981
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,455

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة