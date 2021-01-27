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حريق في "المنور" فجراً .. "مدني مكة" يخلي 63 من عمارة الـ 5 طوابق

إصابة ثلاثة أشخاص اختناقاً اثنان منهم نُقلا للمستشفى لتلقي العلاج

أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة 63 شخصاً ساكنين في مبنى من خمسة طوابق في حي التيسير بعد اشتعال النار في "منور" العمارة.

تفصيلاً؛ أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة الرائد نايف الشريف؛ بقوله: ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في عمارة بحي التيسير فجر اليوم الأحد.

وتابع، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مجموعة مخلفات بداخل "منور" عمارة مكونة من خمسة أدوار وملحق، تم إخلاء ساكني العمارة احترازياً عن طريق وحدات الإنقاذ نتيجة لكثافة الأدخنة المنبعثة والمقدر عددهم بـ (63) شخصاً من إحدى الجنسيات العربية، وجرى إخماد الحالة والسيطرة على الحريق ونجم عن الحادث إصابة ثلاثة أشخاص من ساكني العمارة جرى نقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم مستقرة.

وأردف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسبّبات الحادث تنسيقاً مع الجهات المعنية ونبّه الإخوة المواطنين والمقيمين كافة، إلى أهمية ملاحظة الأخذ بأسباب السلامة والوقاية من مسبّبات الحوادث، خاصة المواد القابلة للاشتعال في المواقع السكنية.

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حريق في "المنور" فجراً .. "مدني مكة" يخلي 63 من عمارة الـ 5 طوابق
سبق

أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة 63 شخصاً ساكنين في مبنى من خمسة طوابق في حي التيسير بعد اشتعال النار في "منور" العمارة.

تفصيلاً؛ أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة الرائد نايف الشريف؛ بقوله: ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في عمارة بحي التيسير فجر اليوم الأحد.

وتابع، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مجموعة مخلفات بداخل "منور" عمارة مكونة من خمسة أدوار وملحق، تم إخلاء ساكني العمارة احترازياً عن طريق وحدات الإنقاذ نتيجة لكثافة الأدخنة المنبعثة والمقدر عددهم بـ (63) شخصاً من إحدى الجنسيات العربية، وجرى إخماد الحالة والسيطرة على الحريق ونجم عن الحادث إصابة ثلاثة أشخاص من ساكني العمارة جرى نقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم مستقرة.

وأردف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسبّبات الحادث تنسيقاً مع الجهات المعنية ونبّه الإخوة المواطنين والمقيمين كافة، إلى أهمية ملاحظة الأخذ بأسباب السلامة والوقاية من مسبّبات الحوادث، خاصة المواد القابلة للاشتعال في المواقع السكنية.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
10:51 AM

حريق في "المنور" فجراً .. "مدني مكة" يخلي 63 من عمارة الـ 5 طوابق

إصابة ثلاثة أشخاص اختناقاً اثنان منهم نُقلا للمستشفى لتلقي العلاج

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة 63 شخصاً ساكنين في مبنى من خمسة طوابق في حي التيسير بعد اشتعال النار في "منور" العمارة.

تفصيلاً؛ أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة الرائد نايف الشريف؛ بقوله: ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في عمارة بحي التيسير فجر اليوم الأحد.

وتابع، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مجموعة مخلفات بداخل "منور" عمارة مكونة من خمسة أدوار وملحق، تم إخلاء ساكني العمارة احترازياً عن طريق وحدات الإنقاذ نتيجة لكثافة الأدخنة المنبعثة والمقدر عددهم بـ (63) شخصاً من إحدى الجنسيات العربية، وجرى إخماد الحالة والسيطرة على الحريق ونجم عن الحادث إصابة ثلاثة أشخاص من ساكني العمارة جرى نقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم مستقرة.

وأردف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسبّبات الحادث تنسيقاً مع الجهات المعنية ونبّه الإخوة المواطنين والمقيمين كافة، إلى أهمية ملاحظة الأخذ بأسباب السلامة والوقاية من مسبّبات الحوادث، خاصة المواد القابلة للاشتعال في المواقع السكنية.

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