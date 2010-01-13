في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .. الفيحاء والفتح "حبايب"

خرج فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، بالتعادل السلبي أمام ضيفه الفتح، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين.

وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة، كما أضاع لاعب الفيحاء مالك العبدالمنعم فرصة التقدم لفريقه عند الدقيقة 66 .

بتلك النتيجة رفع الفيحاء رصيده النقطي إلى 22 في المركز السابع، فيما بلغ الفتح النقطة 17 في المركز الـ11.