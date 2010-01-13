النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .. الفيحاء والفتح "حبايب"

خرج فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، بالتعادل السلبي أمام ضيفه الفتح، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين.

وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة، كما أضاع لاعب الفيحاء مالك العبدالمنعم فرصة التقدم لفريقه عند الدقيقة 66 .

بتلك النتيجة رفع الفيحاء رصيده النقطي إلى 22 في المركز السابع، فيما بلغ الفتح النقطة 17 في المركز الـ11.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .. الفيحاء والفتح "حبايب"
سبق

خرج فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، بالتعادل السلبي أمام ضيفه الفتح، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين.

وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة، كما أضاع لاعب الفيحاء مالك العبدالمنعم فرصة التقدم لفريقه عند الدقيقة 66 .

بتلك النتيجة رفع الفيحاء رصيده النقطي إلى 22 في المركز السابع، فيما بلغ الفتح النقطة 17 في المركز الـ11.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
05:41 PM

في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .. الفيحاء والفتح "حبايب"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
355

خرج فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، بالتعادل السلبي أمام ضيفه الفتح، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين.

وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة، كما أضاع لاعب الفيحاء مالك العبدالمنعم فرصة التقدم لفريقه عند الدقيقة 66 .

بتلك النتيجة رفع الفيحاء رصيده النقطي إلى 22 في المركز السابع، فيما بلغ الفتح النقطة 17 في المركز الـ11.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,513
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,443
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,774
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,673

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة