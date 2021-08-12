إفريقيا.. إصابات كورونا في القارة تتجاوز الـ7 ملايين

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية وصل إلى 7.103.027.
وأضاف المركز في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات في إفريقيا بلغ 178.852.
أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية وصل إلى 7.103.027.
وأضاف المركز في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات في إفريقيا بلغ 178.852.
أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية وصل إلى 7.103.027.
وأضاف المركز في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات في إفريقيا بلغ 178.852.
أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية وصل إلى 7.103.027.
وأضاف المركز في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات في إفريقيا بلغ 178.852.