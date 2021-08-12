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إفريقيا.. إصابات كورونا في القارة تتجاوز الـ7 ملايين

إجمالي عدد الوفيات بلغ 178.852

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية وصل إلى 7.103.027.

وأضاف المركز في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات في إفريقيا بلغ 178.852.

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إفريقيا.. إصابات كورونا في القارة تتجاوز الـ7 ملايين
سبق

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية وصل إلى 7.103.027.

وأضاف المركز في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات في إفريقيا بلغ 178.852.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
08:32 AM

إفريقيا.. إصابات كورونا في القارة تتجاوز الـ7 ملايين

إجمالي عدد الوفيات بلغ 178.852

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية وصل إلى 7.103.027.

وأضاف المركز في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات في إفريقيا بلغ 178.852.

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