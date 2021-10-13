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وزير الاستثمار: 6.4 تريليون ريال مستهدف الناتج المحلي للمملكة

أول 5 سنوات من رحلة 2030 كانت حافلة بإعداد تشريعات وتحديث وإصلاح

أكّد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وُجدت لتحقيق رؤية المملكة 2030، وهي تمثل عملاً تكاملياً وتشاركياً مع الجهات الحكومية.

وأضاف: نستهدف 6.4 تريليون ريال ناتجاً محلياً للسعودية بنهاية 2030، أول 5 سنوات من رحلة 2030 كانت حافلة بإعداد تشريعات وتحديث أخرى وإصلاح بيئة تشريعية وتأسيس مؤسسات للرفع بالمستوى الاستثماري للمملكة.

وتابع : الملاءة المالية للمملكة هي الأقوى بين دول الـ G20 والاستراتيجية تهدف لوضع أرض صلبة للاستثمار في المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الاستثمار: 6.4 تريليون ريال مستهدف الناتج المحلي للمملكة
سبق

أكّد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وُجدت لتحقيق رؤية المملكة 2030، وهي تمثل عملاً تكاملياً وتشاركياً مع الجهات الحكومية.

وأضاف: نستهدف 6.4 تريليون ريال ناتجاً محلياً للسعودية بنهاية 2030، أول 5 سنوات من رحلة 2030 كانت حافلة بإعداد تشريعات وتحديث أخرى وإصلاح بيئة تشريعية وتأسيس مؤسسات للرفع بالمستوى الاستثماري للمملكة.

وتابع : الملاءة المالية للمملكة هي الأقوى بين دول الـ G20 والاستراتيجية تهدف لوضع أرض صلبة للاستثمار في المملكة

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
01:13 PM

وزير الاستثمار: 6.4 تريليون ريال مستهدف الناتج المحلي للمملكة

أول 5 سنوات من رحلة 2030 كانت حافلة بإعداد تشريعات وتحديث وإصلاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وُجدت لتحقيق رؤية المملكة 2030، وهي تمثل عملاً تكاملياً وتشاركياً مع الجهات الحكومية.

وأضاف: نستهدف 6.4 تريليون ريال ناتجاً محلياً للسعودية بنهاية 2030، أول 5 سنوات من رحلة 2030 كانت حافلة بإعداد تشريعات وتحديث أخرى وإصلاح بيئة تشريعية وتأسيس مؤسسات للرفع بالمستوى الاستثماري للمملكة.

وتابع : الملاءة المالية للمملكة هي الأقوى بين دول الـ G20 والاستراتيجية تهدف لوضع أرض صلبة للاستثمار في المملكة

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