الأردن يحذر إسرائيل من مغبة الاستمرار في انتهاك حرمة الأقصى

طالب الاحتلال باحترام الوضع التاريخي والقانوني للقدس

ذكرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم (الأحد)، أن الأردن حذر إسرائيل من مغبة الاستمرار في انتهاك حرمة المسجد الأقصى.

وقالت الوزارة في بيان: "إن الأردن يواصل جهوده وتحركاته على أكثر من مستوى، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف، والانتهاكات ضد المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة"، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

من جهته، بين الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، أن الأردن طالب إسرائيل بالتقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني للقدس.