تسرُّب مياه الأمطار يخلي 4 مدارس للبنين والبنات في الجبيل

تسبّبت في تماس كهربائي في إحداها ما استدعى تدخّل الدفاع المدني

أدّى تسرُّب كميات من مياه الأمطار، اليوم، إلى إخلاء 4 مدارس للبنين والبنات في محافظة الجبيل، ولم تسجل أيّ إصابات ولله الحمد.

وأشارت المعلومات إلى أن مياه الأمطار تسبّبت في تماس كهربائي حدث في المفتاح الكهربائي الخارجي الخاص بجهاز ضخ المياه (الدينمو) بالمدرسة الثالثة بالجبيل؛ حيث سارعت قائدة المدرسة، بإغلاق التيار الكهربائي، واستدعاء فريق الصيانة والتشغيل، وفرقة الدفاع المدني التي أكدت أن الوضع مطمئن جداً ولا يوجد أي حريق، ولله الحمد.