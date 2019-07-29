نعى أبناء المرحوم إبراهيم ناصر الخرجي شقيقتهم المرحومة بإذن الله حصة إبراهيم الخرجي تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.
"سبق" تقدم واجب العزاء لأبناء الخرجي وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أبناء الخرجي ينعون شقيقتهم "حصة"
نعى أبناء المرحوم إبراهيم ناصر الخرجي شقيقتهم المرحومة بإذن الله حصة إبراهيم الخرجي تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.
"سبق" تقدم واجب العزاء لأبناء الخرجي وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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أبناء الخرجي ينعون شقيقتهم "حصة"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-29
نعى أبناء المرحوم إبراهيم ناصر الخرجي شقيقتهم المرحومة بإذن الله حصة إبراهيم الخرجي تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
10:59 AM
أبناء الخرجي ينعون شقيقتهم "حصة"
نعى أبناء المرحوم إبراهيم ناصر الخرجي شقيقتهم المرحومة بإذن الله حصة إبراهيم الخرجي تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.
"سبق" تقدم واجب العزاء لأبناء الخرجي وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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