النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فلكية جدة": الشعرى يتلألأ بألوان قوس قزح

"أبوزاهرة": تكون مرئية بالعين المجردة بكل سهولة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إنه يُرصد في الساعات قبل الفجر يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 وخلال الأيام المقبلة ألمع نجم في سماء الأرض "الشعرى" يتلألأ بعدة ألوان مرئية بالعين المجردة بكل سهولة، فهذا النجم يظهر سحره وجماله كل عام في فصل الخريف بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية.

حالياً هذا النجم يشرق في ساعات ما بعد منتصف الليل فوق الأفق الجنوبي الشرقي، ويعثر عليه جنوباً قبل ضوء الفجر، ويمكن ملاحظة أن نجوم حزام الجبار الثلاثة تشير لموقع نجم الشعرى.

سيلاحظ أن هذا النجم يومض بألوان مختلفة عندما يكون منخفضاً نحو الأفق، وفي الحقيقة أن كل النجوم تومض بألوان مختلفة عندما تكون منخفضة؛ وذلك لأن الضوء هو خليط من كل ألوان قوس قزح، وعندما يعبر ذلك الضوء خلال طبقة كثيفة من الغلاف الجوي حول الأرض يحدث انكسار لذلك الضوء إلى ألوانه قبل أن يصل إلى أعيننا، لكن نحن لا نلاحظ ألوان النجوم الأخرى بشكل كبير؛ بسبب أنها ليست ساطعة مثل نجم الشعرى.

نظراً لأن غلافنا الجوي يسبب تلك الألوان، ونظراً لأن نجم الشعرى هو النجم الوحيد المرئي منخفضاً في السماء حالياً فإن وميض ألوانه واضح جداً.

جدير بالذكر أنه عندما يصبح نجم الشعرى مرتفعاً في السماء -قبل ضوء الفجر- أو في سماء المساء في فصل الشتاء المقبل، سوف نجد أن هذا النجم يتلألأ بضوء أبيض فقط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فلكية جدة": الشعرى يتلألأ بألوان قوس قزح
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إنه يُرصد في الساعات قبل الفجر يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 وخلال الأيام المقبلة ألمع نجم في سماء الأرض "الشعرى" يتلألأ بعدة ألوان مرئية بالعين المجردة بكل سهولة، فهذا النجم يظهر سحره وجماله كل عام في فصل الخريف بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية.

حالياً هذا النجم يشرق في ساعات ما بعد منتصف الليل فوق الأفق الجنوبي الشرقي، ويعثر عليه جنوباً قبل ضوء الفجر، ويمكن ملاحظة أن نجوم حزام الجبار الثلاثة تشير لموقع نجم الشعرى.

سيلاحظ أن هذا النجم يومض بألوان مختلفة عندما يكون منخفضاً نحو الأفق، وفي الحقيقة أن كل النجوم تومض بألوان مختلفة عندما تكون منخفضة؛ وذلك لأن الضوء هو خليط من كل ألوان قوس قزح، وعندما يعبر ذلك الضوء خلال طبقة كثيفة من الغلاف الجوي حول الأرض يحدث انكسار لذلك الضوء إلى ألوانه قبل أن يصل إلى أعيننا، لكن نحن لا نلاحظ ألوان النجوم الأخرى بشكل كبير؛ بسبب أنها ليست ساطعة مثل نجم الشعرى.

نظراً لأن غلافنا الجوي يسبب تلك الألوان، ونظراً لأن نجم الشعرى هو النجم الوحيد المرئي منخفضاً في السماء حالياً فإن وميض ألوانه واضح جداً.

جدير بالذكر أنه عندما يصبح نجم الشعرى مرتفعاً في السماء -قبل ضوء الفجر- أو في سماء المساء في فصل الشتاء المقبل، سوف نجد أن هذا النجم يتلألأ بضوء أبيض فقط.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
02:39 PM

"فلكية جدة": الشعرى يتلألأ بألوان قوس قزح

"أبوزاهرة": تكون مرئية بالعين المجردة بكل سهولة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
1,084

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إنه يُرصد في الساعات قبل الفجر يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 وخلال الأيام المقبلة ألمع نجم في سماء الأرض "الشعرى" يتلألأ بعدة ألوان مرئية بالعين المجردة بكل سهولة، فهذا النجم يظهر سحره وجماله كل عام في فصل الخريف بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية.

حالياً هذا النجم يشرق في ساعات ما بعد منتصف الليل فوق الأفق الجنوبي الشرقي، ويعثر عليه جنوباً قبل ضوء الفجر، ويمكن ملاحظة أن نجوم حزام الجبار الثلاثة تشير لموقع نجم الشعرى.

سيلاحظ أن هذا النجم يومض بألوان مختلفة عندما يكون منخفضاً نحو الأفق، وفي الحقيقة أن كل النجوم تومض بألوان مختلفة عندما تكون منخفضة؛ وذلك لأن الضوء هو خليط من كل ألوان قوس قزح، وعندما يعبر ذلك الضوء خلال طبقة كثيفة من الغلاف الجوي حول الأرض يحدث انكسار لذلك الضوء إلى ألوانه قبل أن يصل إلى أعيننا، لكن نحن لا نلاحظ ألوان النجوم الأخرى بشكل كبير؛ بسبب أنها ليست ساطعة مثل نجم الشعرى.

نظراً لأن غلافنا الجوي يسبب تلك الألوان، ونظراً لأن نجم الشعرى هو النجم الوحيد المرئي منخفضاً في السماء حالياً فإن وميض ألوانه واضح جداً.

جدير بالذكر أنه عندما يصبح نجم الشعرى مرتفعاً في السماء -قبل ضوء الفجر- أو في سماء المساء في فصل الشتاء المقبل، سوف نجد أن هذا النجم يتلألأ بضوء أبيض فقط.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,630
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,950
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,070
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,746

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة