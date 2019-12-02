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حافظ على نفسك وأسرتك.. محاذير استعمال المدفأة في فيديو لفني بـ"المواصفات"

شدد على ضرورة عدم وضع السلك أسفل السجاد وأوصى بإغلاقها قبل وقت النوم

حذر فني مختبر بهيئة المواصفات والمقاييس من شبك الدفاية بـ"التوصيل"، وإنما يجب شبكها بالفيش الموجود بالحائط مباشرة؛ نظراً لأن صناعة الفيش غير أصلية، فلا تتحمل "التوصيلة" وتحدث مشكلة أو حريق.

تفصيلاً، تحدّث فني المختبر بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس عبدالله الشهري، خلال برنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية"، عن أهم قواعد اختيار "المدفأة الكهربائية" الآمنة على حياة الفرد وحياة أسرته خلال فصل الشتاء.

وقال "الشهري": هناك نصائح عامة للدفايات بمختلف أنواعها بشكل عام، من بينها ضرورة عدم شبك الدفاية بـ"التوصيل"، وإنما يجب شبكها بالفيش الموجود بالحائط مباشرة؛ نظراً لأن صناعة الفيش غير أصلية، فلا تتحمل "التوصيلة"، وتحدث مشكلة أو حريق.

وأضاف: "بالنسبة للقابس الخاص بالمدفأة، فلا يجب قطعه واستبداله، وإنما ينبغي دائماً ومنذ بداية الشراء اختيار المقبس المطابق للمواصفات السعودية، كما يجب إبعاد الدفاية عن كل ما هو قابل للاشتعال سواء كان أثاثاً أو سجاداً أو ستائر، ومن الخطورة وضع سلك المدفأة أسفل السجاد؛ لأن هذه التغطية تمنع من رؤية السلك ومعرفة حالته، كما أنها تسبب حرارة للسلك، مما قد يتسبب في نشوب حريق.

وأردف: "بعض الناس يقوم بالتجفيف على المدفأة وهذا أمر خاطئ، وإذا كان هناك أطفال فيجب عند التشغيل وجود أحد البالغين، وبعض الناس عندما ينامون يواصلون تشغيل المدفأة، بينما من الواجب إغلاقها، والسحب من الفيش قبل النوم، كما يجب عدم إغلاق المنافذ والأبواب داخل الغرفة أثناء تشغيل المدفأة، وإنما الواجب هو فتح الأبواب لتمرير الهواء داخل الغرفة.

وتابع: "من المهم ضمان عدم دخول أيدي الأطفال أو أصابعهم إلى داخل المدفأة، ولذا فإنه عندما يشتري أحد الأشخاص سلعة فإنه يجدر به معرفة المواصفات الموضوعة، والتي تحرص هيئة المواصفات والمقاييس والجودة على إبرازها على السلع والمنتجات؛ لضمان تحقيق السلامة".

هيئة المواصفات والمقاييس محاذير استعمال المدفأة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حافظ على نفسك وأسرتك.. محاذير استعمال المدفأة في فيديو لفني بـ"المواصفات"
سبق

حذر فني مختبر بهيئة المواصفات والمقاييس من شبك الدفاية بـ"التوصيل"، وإنما يجب شبكها بالفيش الموجود بالحائط مباشرة؛ نظراً لأن صناعة الفيش غير أصلية، فلا تتحمل "التوصيلة" وتحدث مشكلة أو حريق.

تفصيلاً، تحدّث فني المختبر بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس عبدالله الشهري، خلال برنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية"، عن أهم قواعد اختيار "المدفأة الكهربائية" الآمنة على حياة الفرد وحياة أسرته خلال فصل الشتاء.

وقال "الشهري": هناك نصائح عامة للدفايات بمختلف أنواعها بشكل عام، من بينها ضرورة عدم شبك الدفاية بـ"التوصيل"، وإنما يجب شبكها بالفيش الموجود بالحائط مباشرة؛ نظراً لأن صناعة الفيش غير أصلية، فلا تتحمل "التوصيلة"، وتحدث مشكلة أو حريق.

وأضاف: "بالنسبة للقابس الخاص بالمدفأة، فلا يجب قطعه واستبداله، وإنما ينبغي دائماً ومنذ بداية الشراء اختيار المقبس المطابق للمواصفات السعودية، كما يجب إبعاد الدفاية عن كل ما هو قابل للاشتعال سواء كان أثاثاً أو سجاداً أو ستائر، ومن الخطورة وضع سلك المدفأة أسفل السجاد؛ لأن هذه التغطية تمنع من رؤية السلك ومعرفة حالته، كما أنها تسبب حرارة للسلك، مما قد يتسبب في نشوب حريق.

وأردف: "بعض الناس يقوم بالتجفيف على المدفأة وهذا أمر خاطئ، وإذا كان هناك أطفال فيجب عند التشغيل وجود أحد البالغين، وبعض الناس عندما ينامون يواصلون تشغيل المدفأة، بينما من الواجب إغلاقها، والسحب من الفيش قبل النوم، كما يجب عدم إغلاق المنافذ والأبواب داخل الغرفة أثناء تشغيل المدفأة، وإنما الواجب هو فتح الأبواب لتمرير الهواء داخل الغرفة.

وتابع: "من المهم ضمان عدم دخول أيدي الأطفال أو أصابعهم إلى داخل المدفأة، ولذا فإنه عندما يشتري أحد الأشخاص سلعة فإنه يجدر به معرفة المواصفات الموضوعة، والتي تحرص هيئة المواصفات والمقاييس والجودة على إبرازها على السلع والمنتجات؛ لضمان تحقيق السلامة".

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
02:40 PM

حافظ على نفسك وأسرتك.. محاذير استعمال المدفأة في فيديو لفني بـ"المواصفات"

شدد على ضرورة عدم وضع السلك أسفل السجاد وأوصى بإغلاقها قبل وقت النوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر فني مختبر بهيئة المواصفات والمقاييس من شبك الدفاية بـ"التوصيل"، وإنما يجب شبكها بالفيش الموجود بالحائط مباشرة؛ نظراً لأن صناعة الفيش غير أصلية، فلا تتحمل "التوصيلة" وتحدث مشكلة أو حريق.

تفصيلاً، تحدّث فني المختبر بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس عبدالله الشهري، خلال برنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية"، عن أهم قواعد اختيار "المدفأة الكهربائية" الآمنة على حياة الفرد وحياة أسرته خلال فصل الشتاء.

وقال "الشهري": هناك نصائح عامة للدفايات بمختلف أنواعها بشكل عام، من بينها ضرورة عدم شبك الدفاية بـ"التوصيل"، وإنما يجب شبكها بالفيش الموجود بالحائط مباشرة؛ نظراً لأن صناعة الفيش غير أصلية، فلا تتحمل "التوصيلة"، وتحدث مشكلة أو حريق.

وأضاف: "بالنسبة للقابس الخاص بالمدفأة، فلا يجب قطعه واستبداله، وإنما ينبغي دائماً ومنذ بداية الشراء اختيار المقبس المطابق للمواصفات السعودية، كما يجب إبعاد الدفاية عن كل ما هو قابل للاشتعال سواء كان أثاثاً أو سجاداً أو ستائر، ومن الخطورة وضع سلك المدفأة أسفل السجاد؛ لأن هذه التغطية تمنع من رؤية السلك ومعرفة حالته، كما أنها تسبب حرارة للسلك، مما قد يتسبب في نشوب حريق.

وأردف: "بعض الناس يقوم بالتجفيف على المدفأة وهذا أمر خاطئ، وإذا كان هناك أطفال فيجب عند التشغيل وجود أحد البالغين، وبعض الناس عندما ينامون يواصلون تشغيل المدفأة، بينما من الواجب إغلاقها، والسحب من الفيش قبل النوم، كما يجب عدم إغلاق المنافذ والأبواب داخل الغرفة أثناء تشغيل المدفأة، وإنما الواجب هو فتح الأبواب لتمرير الهواء داخل الغرفة.

وتابع: "من المهم ضمان عدم دخول أيدي الأطفال أو أصابعهم إلى داخل المدفأة، ولذا فإنه عندما يشتري أحد الأشخاص سلعة فإنه يجدر به معرفة المواصفات الموضوعة، والتي تحرص هيئة المواصفات والمقاييس والجودة على إبرازها على السلع والمنتجات؛ لضمان تحقيق السلامة".

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