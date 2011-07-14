"الأحوال المدنية" تسجل أول حالة ولادة في حج عام 1440هـ

لحاج "هندي" وضعت زوجته مولودًا أطلقا عليه "أحمد المدينة"

سلمت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أول شهادة ميلاد لحاج من الجالية الهندية يدعى ديل شاد، حيث وضعت زوجته مولودها بالمدينة المنورة، واتفقا على تسميته بـ"أحمد المدينة".



وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر، بأن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود، وجه بتسليم شهادة الميلاد لوالد الطفل بمقر إقامتهم بالمدينة المنورة، لتسهيل الإجراءات عليهم، حيث عبّر الحاج ديل شاد عن سعادته بالمولود والخدمات التي تم تقديمها بالمستشفى، موضحًا أن حبه للمدينة المنورة جعله يختار أحمد المدينة، اسماً للمولود.



وأضاف الجاسر أن الأحوال المدنية هي الجهة الرسمية المعنية بإثبات وتسجيل الواقعات المدنية لضيوف الرحمن ومنها الولادة.

