مجلس جامعة جازان يثمّن للقيادة الرشيدة إحداث 409 وظائف أكاديمية

بما مكَّنها من تحقيق إنجازات بناء الإنسان وخدمة المجتمع وتنمية المكان

ثمّن رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، دعم القيادة الرشيدة لجامعة جازان بإحداث 409 وظائف أكاديمية، مبينًا أن الدعم الذي تحظى به الجامعة مكَّنها من تحقيق الإنجازات المتوالية في بناء الإنسان وخدمة المجتمع وتنمية المكان خلال فترة زمنية وجيزة، كما ثمّن جهود منسوبي الجامعة وتفانيهم في تحقيق العودة الحضورية الآمنة للدراسة مع بدء العام الجامعي الجديد.



جاء ذلك خلال ترؤس "القحطاني" اليوم مجلس الجامعة في جلسته الأولى للعام الجامعي 1443هـ بحضور الأمين العام لشؤون مجلس الجامعات الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.



وصرح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، بأن المجلس وافق على ابتعاث واستمرار وانتقال بعثة عدد (60) من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، والتوصية بالموافقة على مشروع ميزانية الجامعة للعام المالي 2022م، والموافقة على تأسيس أكاديمية جامعة جازان للتدريب.



أضاف: ترتبط بمعهد البحوث والخدمات الاستشارية، والتوصية بالموافقة على تعديل مسمى عمادة التطوير الأكاديمي إلى عمادة التميز المؤسسي، والموافقة على تشكيل لجنة المراجعة لمتابعة أعمال مراجعي الحسابات الخارجيين والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية، والموافقة على تشكيل لجنة الاستثمار للإشراف على استثمارات الجامعة، والتوصية بإنشاء الجمعية السعودية للوقاية من المؤثرات العقلية في كلية الطب، والموافقة على القواعد التنفيذية والإجرائية لحضور المؤتمرات والندوات وما في حكمهما لأعضاء هيئة التدريس.