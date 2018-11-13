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"الحريري" يتهم "حزب الله" الإرهابي بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية

ضرب حالة الجمود في البلاد.. ويضغط لتعيين وزير من حلفائه السنة

حمّل رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري جماعة "حزب الله" الإرهابية المدعومة من إيران مسؤولية عرقلة تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وضرب حالة الجمود في البلاد، مشيراً إلى أنه لا حل إذا لم يتراجع الحزب.

وتشير التقارير الواردة من لبنان إلى أن الحزب الإرهابي يضغط لتعيين وزير من حلفائه السنة وهو الأمر الذي يرفضه "الحريري".

ووفقاً لـ"رويترز"، فقد قال "الحريري" في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون في بيروت: الحقيقة هي أن تأليف الحكومة اصطدم بحاجز كبير بعد ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو.

وتابع "الحريري": أنا آسف جداً أن يحط حزب الله حاله بموقع المسؤولية لعرقلة الحكومة"، مضيفاً أنه قد لا يكون هناك حل للمأزق وأن الأمور قد توقفت، مؤكداً أنه لن يقبل بمطالب "حزب الله" منح أحد المقاعد السنية في الحكومة إلى حليف له.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الحريري" يتهم "حزب الله" الإرهابي بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية
سبق

حمّل رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري جماعة "حزب الله" الإرهابية المدعومة من إيران مسؤولية عرقلة تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وضرب حالة الجمود في البلاد، مشيراً إلى أنه لا حل إذا لم يتراجع الحزب.

وتشير التقارير الواردة من لبنان إلى أن الحزب الإرهابي يضغط لتعيين وزير من حلفائه السنة وهو الأمر الذي يرفضه "الحريري".

ووفقاً لـ"رويترز"، فقد قال "الحريري" في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون في بيروت: الحقيقة هي أن تأليف الحكومة اصطدم بحاجز كبير بعد ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو.

وتابع "الحريري": أنا آسف جداً أن يحط حزب الله حاله بموقع المسؤولية لعرقلة الحكومة"، مضيفاً أنه قد لا يكون هناك حل للمأزق وأن الأمور قد توقفت، مؤكداً أنه لن يقبل بمطالب "حزب الله" منح أحد المقاعد السنية في الحكومة إلى حليف له.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
08:00 PM

"الحريري" يتهم "حزب الله" الإرهابي بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية

ضرب حالة الجمود في البلاد.. ويضغط لتعيين وزير من حلفائه السنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حمّل رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري جماعة "حزب الله" الإرهابية المدعومة من إيران مسؤولية عرقلة تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وضرب حالة الجمود في البلاد، مشيراً إلى أنه لا حل إذا لم يتراجع الحزب.

وتشير التقارير الواردة من لبنان إلى أن الحزب الإرهابي يضغط لتعيين وزير من حلفائه السنة وهو الأمر الذي يرفضه "الحريري".

ووفقاً لـ"رويترز"، فقد قال "الحريري" في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون في بيروت: الحقيقة هي أن تأليف الحكومة اصطدم بحاجز كبير بعد ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو.

وتابع "الحريري": أنا آسف جداً أن يحط حزب الله حاله بموقع المسؤولية لعرقلة الحكومة"، مضيفاً أنه قد لا يكون هناك حل للمأزق وأن الأمور قد توقفت، مؤكداً أنه لن يقبل بمطالب "حزب الله" منح أحد المقاعد السنية في الحكومة إلى حليف له.

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