"الجحدلي" يحتفل بتخرجه من كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي

احتفل الملازم عبد الرحمن دغيليب الجحدلي بالتخرج من كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي بالطائف.
وحقق الجحدلي المركز الرابع على الترتيب العام لدورة الضباط.
احتفل الملازم عبد الرحمن دغيليب الجحدلي بالتخرج من كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي بالطائف.
وحقق الجحدلي المركز الرابع على الترتيب العام لدورة الضباط.
احتفل الملازم عبد الرحمن دغيليب الجحدلي بالتخرج من كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي بالطائف.
وحقق الجحدلي المركز الرابع على الترتيب العام لدورة الضباط.
احتفل الملازم عبد الرحمن دغيليب الجحدلي بالتخرج من كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي بالطائف.
وحقق الجحدلي المركز الرابع على الترتيب العام لدورة الضباط.