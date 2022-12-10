متحف "لوفر أبوظبي" يُنهي الجدل حول "لوحة دافنشي" ويعلن ملكيته لها

أفاد الحساب الرسمي لمتحف "اللوفر أبوظبي" على "تويتر" بأن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قد استحوذت على لوحة ليوناردو دافنشي "سالفاتور مندي"؛ وذلك من أجل عرضها في المتحف الذي تم افتتاحه في 8 نوفمبر الماضي.

وكانت شائعات قد أثيرت في الآونة الأخيرة حول شراء الأمير بدر بن فرحان آل سعود اللوحة، وهو ما نفاه مكتب الأمير؛ إذ تواصلت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن مع مكتبه، وأفاد بأنه تم الحصول على العمل الفني من قِبل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي؛ وذلك لعرضها في "لوفر أبوظبي" في دولة الإمارات، وبأنه قام فقط بدور الوسيط في عملية الشراء.

يُذكر أن القطعة الفنية بيعت في مزاد "ما بعد الحرب والفن المعاصر"، الذي أقيم في دار كريستيز للمزادات العالمية في نيويورك، بـ 450 مليون دولار؛ لتصبح أغلى لوحة في التاريخ.