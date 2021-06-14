النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التويجري": استهداف المنشآت المدنية جريمةٌ في عرف القانون الدولي الإنساني

طالَبَ المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته ويوقف العبث والتطاول الحوثي

في أعقاب استهداف طائرة مسيرة لمدرسة في منطقة عسير بالمملكة موجهةً من الأراضي اليمنية، طبقًا لما ورد في إعلان الدفاع المدني أمس الأحد، عبّر الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن استنكاره وإدانته لهذا الأمر، والذي هو تطاول سافر على مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المتعلقة به؛ لما فيه من تهديد لأرواح المدنيين وترويعهم.

وقال "التويجري" في بيان ورد لـ"سبق": إن تكرار هذا العمل المشين المتمثل في توجيه طائرات مسيرة إلى الأراضي السعودية مستهدفةً الأعيان المدنية والمدنيين، هو تطاول على المعاهدات والأعراف الدولية، وإصرار مسبق ومتعمد للإضرار بالمدنيين؛ مطالبًا المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته، ويوقف هذا العبث والتطاول على الأعراف والقوانين الدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التويجري": استهداف المنشآت المدنية جريمةٌ في عرف القانون الدولي الإنساني
سبق

في أعقاب استهداف طائرة مسيرة لمدرسة في منطقة عسير بالمملكة موجهةً من الأراضي اليمنية، طبقًا لما ورد في إعلان الدفاع المدني أمس الأحد، عبّر الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن استنكاره وإدانته لهذا الأمر، والذي هو تطاول سافر على مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المتعلقة به؛ لما فيه من تهديد لأرواح المدنيين وترويعهم.

وقال "التويجري" في بيان ورد لـ"سبق": إن تكرار هذا العمل المشين المتمثل في توجيه طائرات مسيرة إلى الأراضي السعودية مستهدفةً الأعيان المدنية والمدنيين، هو تطاول على المعاهدات والأعراف الدولية، وإصرار مسبق ومتعمد للإضرار بالمدنيين؛ مطالبًا المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته، ويوقف هذا العبث والتطاول على الأعراف والقوانين الدولية.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
08:40 AM

"التويجري": استهداف المنشآت المدنية جريمةٌ في عرف القانون الدولي الإنساني

طالَبَ المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته ويوقف العبث والتطاول الحوثي

A A A
فهد العتيبي - الرياض
0
958

في أعقاب استهداف طائرة مسيرة لمدرسة في منطقة عسير بالمملكة موجهةً من الأراضي اليمنية، طبقًا لما ورد في إعلان الدفاع المدني أمس الأحد، عبّر الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن استنكاره وإدانته لهذا الأمر، والذي هو تطاول سافر على مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المتعلقة به؛ لما فيه من تهديد لأرواح المدنيين وترويعهم.

وقال "التويجري" في بيان ورد لـ"سبق": إن تكرار هذا العمل المشين المتمثل في توجيه طائرات مسيرة إلى الأراضي السعودية مستهدفةً الأعيان المدنية والمدنيين، هو تطاول على المعاهدات والأعراف الدولية، وإصرار مسبق ومتعمد للإضرار بالمدنيين؛ مطالبًا المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته، ويوقف هذا العبث والتطاول على الأعراف والقوانين الدولية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,556
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,067
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,154
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,751

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة