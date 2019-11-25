أمير الرياض ونائبه يستقبلان "الحرقان"

عقب تعيينه مديراً للدفاع المدني بالمنطقة

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الاثنين، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء خالد بن ناصر الحرقان، عقب تعيينه في منصبه الجديد.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر خلال الاستقبال عن تمنياته للواء "الحرقان" بالتوفيق فيما كلّف به، مؤكداً أهمية الأعمال التي يضطلع بها الدفاع المدني، وضرورة العمل باستمرار لتطويرها، بما يضمن السلامة للجميع.

كما استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، بمكتبه بقصر الحكم، اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء خالد بن ناصر الحرقان، عقب تعيينه في منصبه الجديد.

وتمنى التوفيق لـ"الحرقان" فيما كلّف به، مؤكداً أهمية الأعمال التي يضطلع بها الدفاع المدني، وضرورة العمل بما يضمن السلامة للجميع.