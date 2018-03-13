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الاتحاد الأوروبي: تأجيل مباريات الأسبوع المقبل في "أبطال أوروبا"

بسبب انتشار فيروس "كورونا"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي، الجمعة، تأجيل مباريات الأسبوع المقبل في منافستي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ومن المتوقع أن يتم إيقاف البطولتين لبعض الوقت حتى يتم السيطرة على الفيروس، مع وضع المواعيد الجديدة المقترحة بعد الاجتماع المنتظر لأعضاء اليويفا، الثلاثاء القادم.

وأصبح في حكم المؤكد تأجيل بطولة يورو 2020 لتقام عام 2021، حتى تحصل الفرق على الوقت من أجل استكمال منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

نتيجة لذلك، فإن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لن تقام في موعدها المعتاد، نتيجة صعوبة لعب بقية المباريات في الوقت الحالي، بعد بيان اليويفا الرسمي.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد الأوروبي: تأجيل مباريات الأسبوع المقبل في "أبطال أوروبا"
سبق

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي، الجمعة، تأجيل مباريات الأسبوع المقبل في منافستي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ومن المتوقع أن يتم إيقاف البطولتين لبعض الوقت حتى يتم السيطرة على الفيروس، مع وضع المواعيد الجديدة المقترحة بعد الاجتماع المنتظر لأعضاء اليويفا، الثلاثاء القادم.

وأصبح في حكم المؤكد تأجيل بطولة يورو 2020 لتقام عام 2021، حتى تحصل الفرق على الوقت من أجل استكمال منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

نتيجة لذلك، فإن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لن تقام في موعدها المعتاد، نتيجة صعوبة لعب بقية المباريات في الوقت الحالي، بعد بيان اليويفا الرسمي.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
03:54 PM

الاتحاد الأوروبي: تأجيل مباريات الأسبوع المقبل في "أبطال أوروبا"

بسبب انتشار فيروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي، الجمعة، تأجيل مباريات الأسبوع المقبل في منافستي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ومن المتوقع أن يتم إيقاف البطولتين لبعض الوقت حتى يتم السيطرة على الفيروس، مع وضع المواعيد الجديدة المقترحة بعد الاجتماع المنتظر لأعضاء اليويفا، الثلاثاء القادم.

وأصبح في حكم المؤكد تأجيل بطولة يورو 2020 لتقام عام 2021، حتى تحصل الفرق على الوقت من أجل استكمال منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

نتيجة لذلك، فإن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لن تقام في موعدها المعتاد، نتيجة صعوبة لعب بقية المباريات في الوقت الحالي، بعد بيان اليويفا الرسمي.

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