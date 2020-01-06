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"هيئة الاتصالات" تُصدر الإطار التنظيمي لـ"إنترنت الأشياء"

تستخدم الطيف الترددي

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء، الذي يعد وثيقةً تنظيمية تتضمن متطلبات تقديم خدمات إنترنت الأشياء، واستخدام الطيف الترددي، وأجهزة إنترنت الأشياء.

وأوضحت الهيئة أن هذا التنظيم يهدف إلى توفير خدمات إنترنت الأشياء بشكل واسع، وتحفيز استغلال فرص الأعمال في مجال تقنيات وتطبيقات إنترنت الأشياء، وتوفير حلول وبدائل متعددة لخدمات إنترنت الأشياء، مثل شبكات الطاقة المنخفضة واسعة النطاق (LPWAN)، بالإضافة إلى الإسهام في تحسين جودة العديد من الخدمات من خلال استخدام تطبيقات إنترنت الأشياء المتعددة.

وأشارت الهيئة إلى أن اعتماد الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء جاء بعد إجراء دراسات متأنية، وتقييم عدد من التجارب الدولية في هذا المجال، ورصد تنظيمات مشابهة لدى عدد من الدول الرائدة في هذا المجال.

ويأتي اعتماد هذا الإطار التنظيمي ضمن جهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وسعيها إلى تمكين التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن بينها تطبيقات إنترنت الأشياء والتي تقدم مفهوماً متطوراً يمنح جميع الأشياء قابلية الاتصال بالإنترنت أو بين بعضها لإرسال واستقبال البيانات، وأداء وظائف محددة من خلال الشبكة.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنترنت الأشياء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات" تُصدر الإطار التنظيمي لـ"إنترنت الأشياء"
سبق

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء، الذي يعد وثيقةً تنظيمية تتضمن متطلبات تقديم خدمات إنترنت الأشياء، واستخدام الطيف الترددي، وأجهزة إنترنت الأشياء.

وأوضحت الهيئة أن هذا التنظيم يهدف إلى توفير خدمات إنترنت الأشياء بشكل واسع، وتحفيز استغلال فرص الأعمال في مجال تقنيات وتطبيقات إنترنت الأشياء، وتوفير حلول وبدائل متعددة لخدمات إنترنت الأشياء، مثل شبكات الطاقة المنخفضة واسعة النطاق (LPWAN)، بالإضافة إلى الإسهام في تحسين جودة العديد من الخدمات من خلال استخدام تطبيقات إنترنت الأشياء المتعددة.

وأشارت الهيئة إلى أن اعتماد الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء جاء بعد إجراء دراسات متأنية، وتقييم عدد من التجارب الدولية في هذا المجال، ورصد تنظيمات مشابهة لدى عدد من الدول الرائدة في هذا المجال.

ويأتي اعتماد هذا الإطار التنظيمي ضمن جهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وسعيها إلى تمكين التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن بينها تطبيقات إنترنت الأشياء والتي تقدم مفهوماً متطوراً يمنح جميع الأشياء قابلية الاتصال بالإنترنت أو بين بعضها لإرسال واستقبال البيانات، وأداء وظائف محددة من خلال الشبكة.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
06:32 PM
اخر تعديل
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
07:38 PM

"هيئة الاتصالات" تُصدر الإطار التنظيمي لـ"إنترنت الأشياء"

تستخدم الطيف الترددي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
924

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء، الذي يعد وثيقةً تنظيمية تتضمن متطلبات تقديم خدمات إنترنت الأشياء، واستخدام الطيف الترددي، وأجهزة إنترنت الأشياء.

وأوضحت الهيئة أن هذا التنظيم يهدف إلى توفير خدمات إنترنت الأشياء بشكل واسع، وتحفيز استغلال فرص الأعمال في مجال تقنيات وتطبيقات إنترنت الأشياء، وتوفير حلول وبدائل متعددة لخدمات إنترنت الأشياء، مثل شبكات الطاقة المنخفضة واسعة النطاق (LPWAN)، بالإضافة إلى الإسهام في تحسين جودة العديد من الخدمات من خلال استخدام تطبيقات إنترنت الأشياء المتعددة.

وأشارت الهيئة إلى أن اعتماد الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء جاء بعد إجراء دراسات متأنية، وتقييم عدد من التجارب الدولية في هذا المجال، ورصد تنظيمات مشابهة لدى عدد من الدول الرائدة في هذا المجال.

ويأتي اعتماد هذا الإطار التنظيمي ضمن جهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وسعيها إلى تمكين التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن بينها تطبيقات إنترنت الأشياء والتي تقدم مفهوماً متطوراً يمنح جميع الأشياء قابلية الاتصال بالإنترنت أو بين بعضها لإرسال واستقبال البيانات، وأداء وظائف محددة من خلال الشبكة.

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