بنك التنمية يوقّع مذكرة تفاهم مع مركز الأسر المنتجة بمكة المكرمة

"الفيصل" يثني على جهود البنك في تنمية وتمكين المجتمع المكي

ضمن جهود إمارة منطقة مكة المكرمة وبنك التنمية الاجتماعية في دعم وتمكين ورعاية أبناء المنطقة، وتكامل الأهداف الاستراتيجية المشتركة الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والسعي الحثيث لاستثمار طاقات وقدرات شباب الوطن، وبناء الشراكات الاستراتيجية، واكتشاف الفرص المحلية التي لها بالغ الأثر في تنمية المجتمع المحلي وتمكينه اقتصادياً؛ رعى الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، توقيع البنك مذكرة تفاهم مع مركز الأسر المنتجة بمنطقة مكة المكرمة، يوم الأحد 14جمادى الأولى 1440هـ، الموافق 20 يناير 2019م في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة.

‪حيث وقّع الاتفاقية من جانب البنك مديرُ عام البنك إبراهيم بن حمد الراشد، ومن جانب مركز الأسر المنتجة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، بصفته وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.. جاء ذلك خلال مشاركة البنك في حفل الأسر المنتجة بمنطقة مكة المكرمة.

‪وتهدف الاتفاقية لضمان توفير البنية المؤسسية والخدمات لتطوير الإنتاج الأسري والوصول به إلى مستوى تنافسية، وكذلك نشر ثقافة العمل الحر لشرائح منتقاة في المجتمع، وبناء القدرات والتأهيل للعمل الحر للفئات المستهدفة الراغبة في تأسيس أعمالها الخاصة، كما تهدف الاتفاقية للمساهمة في تقديم خدمات تطوير الأعمال (حاضنات الإنتاج، منافذ البيع، الفعاليات والمعارض والبازارات).

‪من جانب آخر، الْتقى الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، بفريق البنك التنفيذي، واطلع على ما قدّمه البنك لمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة الماضية، من قروض اجتماعية وإنتاجية بدون فائدة، وكذلك ما يقدمه من خدمات غير مالية، وقد أثنى أمير منطقة مكة المكرمة على تلك الجهود المقدمة من البنك والتي تصب في تنمية كافة أطياف المجتمع لبناء اقتصاد مزدهر وحيوي.

‪وفي سياق متصل؛ نفّذ البنك ورشةَ عمل لإعداد الدليل الإجرائي لعمل الأسر المنتجة، بحضور الجهات الحكومية والخيرية المعنية بهذا القطاع، وكذلك بحضور عدد من الأسر المنتجة.. وقد تناولت الورشة عدداً من المحاور؛ ومنها: الترخيص والأنشطة، وخدمات التدريب والتأهيل، وخدمات التمويل، وكذلك خدمات تطوير الأعمال.

‪الجدير بالذكر أن منطقة مكة المكرمة، حظيت بدعم تجاوز 19.8 مليار ريال في الجانب الاجتماعي؛ كقروض الزواج، والترميم، والأسر، وكذلك في الجانب الإنتاجي؛ حيث تم تمويل 490 ألف مواطن ومواطنة قروضاً اجتماعية، أما في الجانب التمويل؛ فقد تم تمويل أكثر من 16301 مشروع بقيمة تجاوزت الـ1 مليار ريال؛ أما في المشاريع المتناهية الصغر؛ فقد تم تمويل 16 جمعية لـ8000 أسرة منتجة بقيمة 122 مليون ريال، وفي جانب غير المالية، قدّم البنك -بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة- حزمةً من الدورات التدريبية، وكذلك الاستشارات للرياديين، شملت عدداً من المنتجات التي تصب في رفع الوعي المالي والإداري لدى الشباب والفتيات؛ حتى يتمكنوا من الانخراط في السوق ومواجهة التحديات وتلبية متطلبات الاقتصاد المحلي؛ حيث استفاد 4139 متدرباً من خلال عقد 58 دورة تدريبية واستشارات.

يشار إلى أن بنك التنمية الاجتماعية، يعد البوابة الأكبر والأوسع نفاذاً في التمكين الاقتصادي ذي الأثر الاجتماعي للمواطنين والمواطنات في السعودية، ويمكن التعرف على منتجات وخدمات البنك بزيارة موقع البنك الإلكترونيwww.sdb.org.sa ‪.