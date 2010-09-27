صور مسربة تكشف "تصميمًا غريبًا" لهاتف جوجل "بيكسل" الجديدة

كشفت مجموعة من الصور المسربة لهاتف "جوجل بيكسل 5" المرتقب، عن تصميم وصفته المواقع بـ"الغريب".

ومن المتوقع أن تطرح شركة "جوجل" الأمريكية هاتف "بيكسل 5" يوم 15 أكتوبر المقبل، عقب طرحها هاتف "بيكسل 4 إيه" الشهر الماضي، علاوة على طرحها نسخة الجيل الخامس لهواتف "بيكسل 4 إيه" في شهر نوفمبر المقبل.

ولكن صدمت تلك الصورة الأولية لنموذج هاتف "بيكسل 5"، عددًا من خبراء الهواتف الذكية، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص؛ حيث وُصف بأنه "تصميم غريب على جوجل وعلى عالم الهواتف الذكية بشكل عام".

ويحتوي النموذج الأولي لهاتف "بيكسل 5" على تصميم ثنائي اللون، يُذكّر بأول هواتف "بيكسل" الذي تم إطلاقه عام 2016.

ولكن الجزء السفلي من اللون تم تصميمه من الزجاج، أو مغطى بطبقة زجاجية، كما يبدو في الصورة المسربة.

ويوصف في الجزء العلوي مكان لسماعة الرأس بمقاس 3.5 ملم، كما يبدو أن زر الطاقة مطلي باللون الأبيض.

ولم يتم تأكيد تلك الصور المسربة من قِبَل "جوجل" بعد، ولكن في حالة تأكيدها سيكون هذا التصميم هو الأغرب لهواتف "بيكسل" على الإطلاق.