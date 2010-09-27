النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صور مسربة تكشف "تصميمًا غريبًا" لهاتف جوجل "بيكسل" الجديدة

كشفت مجموعة من الصور المسربة لهاتف "جوجل بيكسل 5" المرتقب، عن تصميم وصفته المواقع بـ"الغريب".

ومن المتوقع أن تطرح شركة "جوجل" الأمريكية هاتف "بيكسل 5" يوم 15 أكتوبر المقبل، عقب طرحها هاتف "بيكسل 4 إيه" الشهر الماضي، علاوة على طرحها نسخة الجيل الخامس لهواتف "بيكسل 4 إيه" في شهر نوفمبر المقبل.

ولكن صدمت تلك الصورة الأولية لنموذج هاتف "بيكسل 5"، عددًا من خبراء الهواتف الذكية، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص؛ حيث وُصف بأنه "تصميم غريب على جوجل وعلى عالم الهواتف الذكية بشكل عام".

ويحتوي النموذج الأولي لهاتف "بيكسل 5" على تصميم ثنائي اللون، يُذكّر بأول هواتف "بيكسل" الذي تم إطلاقه عام 2016.

ولكن الجزء السفلي من اللون تم تصميمه من الزجاج، أو مغطى بطبقة زجاجية، كما يبدو في الصورة المسربة.

ويوصف في الجزء العلوي مكان لسماعة الرأس بمقاس 3.5 ملم، كما يبدو أن زر الطاقة مطلي باللون الأبيض.

ولم يتم تأكيد تلك الصور المسربة من قِبَل "جوجل" بعد، ولكن في حالة تأكيدها سيكون هذا التصميم هو الأغرب لهواتف "بيكسل" على الإطلاق.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
صور مسربة تكشف "تصميمًا غريبًا" لهاتف جوجل "بيكسل" الجديدة
سبق

كشفت مجموعة من الصور المسربة لهاتف "جوجل بيكسل 5" المرتقب، عن تصميم وصفته المواقع بـ"الغريب".

ومن المتوقع أن تطرح شركة "جوجل" الأمريكية هاتف "بيكسل 5" يوم 15 أكتوبر المقبل، عقب طرحها هاتف "بيكسل 4 إيه" الشهر الماضي، علاوة على طرحها نسخة الجيل الخامس لهواتف "بيكسل 4 إيه" في شهر نوفمبر المقبل.

ولكن صدمت تلك الصورة الأولية لنموذج هاتف "بيكسل 5"، عددًا من خبراء الهواتف الذكية، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص؛ حيث وُصف بأنه "تصميم غريب على جوجل وعلى عالم الهواتف الذكية بشكل عام".

ويحتوي النموذج الأولي لهاتف "بيكسل 5" على تصميم ثنائي اللون، يُذكّر بأول هواتف "بيكسل" الذي تم إطلاقه عام 2016.

ولكن الجزء السفلي من اللون تم تصميمه من الزجاج، أو مغطى بطبقة زجاجية، كما يبدو في الصورة المسربة.

ويوصف في الجزء العلوي مكان لسماعة الرأس بمقاس 3.5 ملم، كما يبدو أن زر الطاقة مطلي باللون الأبيض.

ولم يتم تأكيد تلك الصور المسربة من قِبَل "جوجل" بعد، ولكن في حالة تأكيدها سيكون هذا التصميم هو الأغرب لهواتف "بيكسل" على الإطلاق.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
10:23 AM

صور مسربة تكشف "تصميمًا غريبًا" لهاتف جوجل "بيكسل" الجديدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
1
2,723

كشفت مجموعة من الصور المسربة لهاتف "جوجل بيكسل 5" المرتقب، عن تصميم وصفته المواقع بـ"الغريب".

ومن المتوقع أن تطرح شركة "جوجل" الأمريكية هاتف "بيكسل 5" يوم 15 أكتوبر المقبل، عقب طرحها هاتف "بيكسل 4 إيه" الشهر الماضي، علاوة على طرحها نسخة الجيل الخامس لهواتف "بيكسل 4 إيه" في شهر نوفمبر المقبل.

ولكن صدمت تلك الصورة الأولية لنموذج هاتف "بيكسل 5"، عددًا من خبراء الهواتف الذكية، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص؛ حيث وُصف بأنه "تصميم غريب على جوجل وعلى عالم الهواتف الذكية بشكل عام".

ويحتوي النموذج الأولي لهاتف "بيكسل 5" على تصميم ثنائي اللون، يُذكّر بأول هواتف "بيكسل" الذي تم إطلاقه عام 2016.

ولكن الجزء السفلي من اللون تم تصميمه من الزجاج، أو مغطى بطبقة زجاجية، كما يبدو في الصورة المسربة.

ويوصف في الجزء العلوي مكان لسماعة الرأس بمقاس 3.5 ملم، كما يبدو أن زر الطاقة مطلي باللون الأبيض.

ولم يتم تأكيد تلك الصور المسربة من قِبَل "جوجل" بعد، ولكن في حالة تأكيدها سيكون هذا التصميم هو الأغرب لهواتف "بيكسل" على الإطلاق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,382
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,145
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,113
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,865

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة