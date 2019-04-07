النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد

4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين

هيئة الأمر بالمعروف بالأفلاج تنفّذ كلمات توعوية في شرطة المحافظة

تناولت بيان دور رجل الأمن في حفظ الأمن والأعراض

نفّذت هيئة الأمر بالمعروف، في محافظة الأفلاج، كلمة توجيهية في شرطة محافظة الأفلاج، تناولت بيان دور رجل الأمن في حفظ الأمن والأعراض، وما ينبغي أن يتحلّى به رجل الأمن، ضمن خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض.

وتأتي هذه الكلمات تنفيذًا لتوجيهات مدير عام الفرع الشيخ ماجد الحسين لتفعيل دور التوعية والتوجيه بالتعاون مع الجهات الحكومية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
هيئة الأمر بالمعروف بالأفلاج تنفّذ كلمات توعوية في شرطة المحافظة
سبق

نفّذت هيئة الأمر بالمعروف، في محافظة الأفلاج، كلمة توجيهية في شرطة محافظة الأفلاج، تناولت بيان دور رجل الأمن في حفظ الأمن والأعراض، وما ينبغي أن يتحلّى به رجل الأمن، ضمن خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض.

وتأتي هذه الكلمات تنفيذًا لتوجيهات مدير عام الفرع الشيخ ماجد الحسين لتفعيل دور التوعية والتوجيه بالتعاون مع الجهات الحكومية.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
10:56 PM

هيئة الأمر بالمعروف بالأفلاج تنفّذ كلمات توعوية في شرطة المحافظة

تناولت بيان دور رجل الأمن في حفظ الأمن والأعراض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
153

نفّذت هيئة الأمر بالمعروف، في محافظة الأفلاج، كلمة توجيهية في شرطة محافظة الأفلاج، تناولت بيان دور رجل الأمن في حفظ الأمن والأعراض، وما ينبغي أن يتحلّى به رجل الأمن، ضمن خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض.

وتأتي هذه الكلمات تنفيذًا لتوجيهات مدير عام الفرع الشيخ ماجد الحسين لتفعيل دور التوعية والتوجيه بالتعاون مع الجهات الحكومية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,296
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,562
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,218
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,193

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة