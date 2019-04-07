هيئة الأمر بالمعروف بالأفلاج تنفّذ كلمات توعوية في شرطة المحافظة

تناولت بيان دور رجل الأمن في حفظ الأمن والأعراض

نفّذت هيئة الأمر بالمعروف، في محافظة الأفلاج، كلمة توجيهية في شرطة محافظة الأفلاج، تناولت بيان دور رجل الأمن في حفظ الأمن والأعراض، وما ينبغي أن يتحلّى به رجل الأمن، ضمن خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض.

وتأتي هذه الكلمات تنفيذًا لتوجيهات مدير عام الفرع الشيخ ماجد الحسين لتفعيل دور التوعية والتوجيه بالتعاون مع الجهات الحكومية.

