شاهد .. بحيرة دومة الجندل ومواسم الترفيه.. هل ستطرق بابها هيئة الترفيه؟

الأكبر بالشرق الأوسط وذات طابع جغرافي جميل يؤهلها للاستثمار

تعد بحيرة دومة الجندل بمنطقة الجوف أكبر بحيرة صناعية بالشرق الأوسط، وذات طابع جغرافي جميل يؤهلها للاستثمار والاستفادة من شواطئها لإقامة الفعاليات الترفيهية المتنوعة، فهل ستطرق هيئة الترفيه بابها وتقيم فيها موسماً سياحياً يحاكي موسم جدة؟.

وكان الاتحاد السعودي للرياضات البحرية أكد أن بحيرة دومة الجندل آمنة وصالحة للرياضات البحرية والمياه سليمة بنسبة تفوق الـ 90 %، وذلك بعد اختبارات أجراها الاتحاد، حيث أرسل فريقاً للكشف على البحيرة برئاسة أمين عام الاتحاد ناصر الناصر قبل أعوام، وأجرى عدداً من الاختبارات الميدانية برفقة غواصين وفريق عالم البحار.

وقد نجحت جميع الاختبارات، كما تم الكشف عن العمق وحركة الموج ووجود الطحالب وأخذ عينة للمياه وتحليلها بمختبرات متطورة.

وأكد الاتحاد في تقرير له أن البحيرة آمنة وسليمة وصالحة للرياضات البحرية. وقال الناصر:” إنها مهيأة لجميع الرياضات البحرية ومنها التزلج على المياه لانخفاض الموج فيها”.