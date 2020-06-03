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"البيئة" تهيب بالصيادين ضرورة صيانة قواربهم قبل دخول البحر

دعت إلى اتباع معايير السلامة البحرية الصادرة عن حرس الحدود

أهاب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، بالصيادين وممارسي مهنة الصيد مع دخول فصل الصيف وارتفاح درجة حرارة الأجواء ومياه البحر؛ إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند مزاولة الصيد، وذلك من خلال الاهتمام بعمل الصيانة اللازمة لمحركات قواربهم والتأكد من جاهزيتها؛ خوفاً من تعطلها في عرض البحر؛ مما قد يؤدي إلى بقائهم في عرض البحر لساعات طويلة حتى إصلاح العطل، وبالتالي فقد المنتج لجودته أو فساده.

وقال "المطيري": بعض الأعطال تكون أما ناتجة عن الإهمال أو لسوء الاستخدام من بعض مرتادي البحر من الصيادين أو من الهواة.

وأكد ضرورة اتباع معايير وإجراءات السلامة البحرية الصادرة من قبل حرس الحدود المنصوص عليها في لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة، وكذلك الأخذ بتوجيهات مختصي قطاع الثروة السمكية بالمنطقة.

ودعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية.

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"البيئة" تهيب بالصيادين ضرورة صيانة قواربهم قبل دخول البحر
سبق

أهاب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، بالصيادين وممارسي مهنة الصيد مع دخول فصل الصيف وارتفاح درجة حرارة الأجواء ومياه البحر؛ إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند مزاولة الصيد، وذلك من خلال الاهتمام بعمل الصيانة اللازمة لمحركات قواربهم والتأكد من جاهزيتها؛ خوفاً من تعطلها في عرض البحر؛ مما قد يؤدي إلى بقائهم في عرض البحر لساعات طويلة حتى إصلاح العطل، وبالتالي فقد المنتج لجودته أو فساده.

وقال "المطيري": بعض الأعطال تكون أما ناتجة عن الإهمال أو لسوء الاستخدام من بعض مرتادي البحر من الصيادين أو من الهواة.

وأكد ضرورة اتباع معايير وإجراءات السلامة البحرية الصادرة من قبل حرس الحدود المنصوص عليها في لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة، وكذلك الأخذ بتوجيهات مختصي قطاع الثروة السمكية بالمنطقة.

ودعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
04:49 PM

"البيئة" تهيب بالصيادين ضرورة صيانة قواربهم قبل دخول البحر

دعت إلى اتباع معايير السلامة البحرية الصادرة عن حرس الحدود

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أهاب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، بالصيادين وممارسي مهنة الصيد مع دخول فصل الصيف وارتفاح درجة حرارة الأجواء ومياه البحر؛ إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند مزاولة الصيد، وذلك من خلال الاهتمام بعمل الصيانة اللازمة لمحركات قواربهم والتأكد من جاهزيتها؛ خوفاً من تعطلها في عرض البحر؛ مما قد يؤدي إلى بقائهم في عرض البحر لساعات طويلة حتى إصلاح العطل، وبالتالي فقد المنتج لجودته أو فساده.

وقال "المطيري": بعض الأعطال تكون أما ناتجة عن الإهمال أو لسوء الاستخدام من بعض مرتادي البحر من الصيادين أو من الهواة.

وأكد ضرورة اتباع معايير وإجراءات السلامة البحرية الصادرة من قبل حرس الحدود المنصوص عليها في لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة، وكذلك الأخذ بتوجيهات مختصي قطاع الثروة السمكية بالمنطقة.

ودعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية.

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