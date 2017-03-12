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النمسا تسجل أول حالة وفاة بـ"كورونا"

لرجل يبلغ 69 عاماً عائداً من إيطاليا

سجّلت النمسا أول حافة وفاة بفيروس "كورونا" لرجل يبلغ من العمر 69 عاماً كان قد عاد إلى إيطاليا وهو مصاب بمرض سابق.

وقد توفيت الحالة في فيينا الخميس، فيما تشهد البلاد ما يزيد على 300 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية الرسمية أنه ومن أجل الحد من انتشار الفيروس، سيتم تطبيق التدابير الاحترازية على مستوى المستشفيات البلدية في فيينا، كما يحظر زيارة المرضى حتى إشعار آخر.

وأعلن عضو مجلس المدينة الصحية بيتر هاكر أنه وفي إطار تطبيق هذا الإجراء، سيتم تنفيذ ضوابط وقائية على مستوى جميع المدن.

النمسا فيروس كورونا الجديد

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النمسا تسجل أول حالة وفاة بـ"كورونا"
سبق

سجّلت النمسا أول حافة وفاة بفيروس "كورونا" لرجل يبلغ من العمر 69 عاماً كان قد عاد إلى إيطاليا وهو مصاب بمرض سابق.

وقد توفيت الحالة في فيينا الخميس، فيما تشهد البلاد ما يزيد على 300 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية الرسمية أنه ومن أجل الحد من انتشار الفيروس، سيتم تطبيق التدابير الاحترازية على مستوى المستشفيات البلدية في فيينا، كما يحظر زيارة المرضى حتى إشعار آخر.

وأعلن عضو مجلس المدينة الصحية بيتر هاكر أنه وفي إطار تطبيق هذا الإجراء، سيتم تنفيذ ضوابط وقائية على مستوى جميع المدن.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:25 PM

النمسا تسجل أول حالة وفاة بـ"كورونا"

لرجل يبلغ 69 عاماً عائداً من إيطاليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت النمسا أول حافة وفاة بفيروس "كورونا" لرجل يبلغ من العمر 69 عاماً كان قد عاد إلى إيطاليا وهو مصاب بمرض سابق.

وقد توفيت الحالة في فيينا الخميس، فيما تشهد البلاد ما يزيد على 300 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية الرسمية أنه ومن أجل الحد من انتشار الفيروس، سيتم تطبيق التدابير الاحترازية على مستوى المستشفيات البلدية في فيينا، كما يحظر زيارة المرضى حتى إشعار آخر.

وأعلن عضو مجلس المدينة الصحية بيتر هاكر أنه وفي إطار تطبيق هذا الإجراء، سيتم تنفيذ ضوابط وقائية على مستوى جميع المدن.

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