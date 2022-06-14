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"المفرج": بيع الصيدليات لعدد محدود من الكمامات مؤقت.. والكميات المطلوبة متوفرة

قال: معالجة 75% من 14300 بلاغ بخصوصها خلال 14 يوماً

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج، أن سياسة بيع الكمامات بعدد محدود الذي تتخذه الصيدليات حالياً في المملكة يأتي كحالة مؤقتة حتى نهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى أن الخطة الجارية، أن يتم البيع بالكمية المطلوبة للزبائن من هذا المنتج بعد أسبوعين من الآن، وسيلاحظ الجميع تحسن خطة البيع والحصول على الكميات المطلوبة العائدة لحالة التوفر.

كما أكد "متحدث الغذاء والدواء" على الجهود المستمرة من قبل الهيئة ووزارة الصحة والجهات الأمنية، للتحقق من عدم احتكار الكمامات وجودتها ومطابقتها للمواصفات من خلال الفرق التفتيشية الميدانية، وأن الفرق المتخصصة تقوم بمعالجة أكثر من (14300) بلاغ تم تلقيها خلال 14 يوماً مضت عن مخالفات تتعلق بالكمامات، حيث تم معالجة ما نسبته 75٪ منها وجاري العمل على البلاغات المتبقية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المفرج": بيع الصيدليات لعدد محدود من الكمامات مؤقت.. والكميات المطلوبة متوفرة
سبق

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج، أن سياسة بيع الكمامات بعدد محدود الذي تتخذه الصيدليات حالياً في المملكة يأتي كحالة مؤقتة حتى نهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى أن الخطة الجارية، أن يتم البيع بالكمية المطلوبة للزبائن من هذا المنتج بعد أسبوعين من الآن، وسيلاحظ الجميع تحسن خطة البيع والحصول على الكميات المطلوبة العائدة لحالة التوفر.

كما أكد "متحدث الغذاء والدواء" على الجهود المستمرة من قبل الهيئة ووزارة الصحة والجهات الأمنية، للتحقق من عدم احتكار الكمامات وجودتها ومطابقتها للمواصفات من خلال الفرق التفتيشية الميدانية، وأن الفرق المتخصصة تقوم بمعالجة أكثر من (14300) بلاغ تم تلقيها خلال 14 يوماً مضت عن مخالفات تتعلق بالكمامات، حيث تم معالجة ما نسبته 75٪ منها وجاري العمل على البلاغات المتبقية.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
05:20 PM

"المفرج": بيع الصيدليات لعدد محدود من الكمامات مؤقت.. والكميات المطلوبة متوفرة

قال: معالجة 75% من 14300 بلاغ بخصوصها خلال 14 يوماً

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
1,053

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج، أن سياسة بيع الكمامات بعدد محدود الذي تتخذه الصيدليات حالياً في المملكة يأتي كحالة مؤقتة حتى نهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى أن الخطة الجارية، أن يتم البيع بالكمية المطلوبة للزبائن من هذا المنتج بعد أسبوعين من الآن، وسيلاحظ الجميع تحسن خطة البيع والحصول على الكميات المطلوبة العائدة لحالة التوفر.

كما أكد "متحدث الغذاء والدواء" على الجهود المستمرة من قبل الهيئة ووزارة الصحة والجهات الأمنية، للتحقق من عدم احتكار الكمامات وجودتها ومطابقتها للمواصفات من خلال الفرق التفتيشية الميدانية، وأن الفرق المتخصصة تقوم بمعالجة أكثر من (14300) بلاغ تم تلقيها خلال 14 يوماً مضت عن مخالفات تتعلق بالكمامات، حيث تم معالجة ما نسبته 75٪ منها وجاري العمل على البلاغات المتبقية.

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