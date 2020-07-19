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متحدث "الصحة": الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي

لكل محتاجيها في جميع المناطق

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 2504 حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (250920) حالة، من بينها (50699) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2180) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، حيث أشار "العبدالعالي" إلى أن عدد المتعافين ولله الحمد وصل إلى (197735) حالة بإضافة (3517) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (2486) حالة بإضافة (39) حالة وفاة جديدة، "ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً"، كما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة (2670926) فحصاً مخبرياً دقيقاً بإضافة (48140) فحصاً جديداً.

وأبان أن الحالات المسجلة وعددها (2504) حالات بلغت نسبة الإناث فيها 39% والذكور 61%، أما كبار السن في الحالات المسجلة اليوم فبلغ 5%، والأطفال 10%، والبالغون 85%.

ولفت الدكتور "العبدالعالي" النظر إلى أن هناك استقرارا وبوادر تراجع في مستوى الحالات المؤكدة والحرجة والوفيات، بعد أن شهد المنحنى ارتفاعاً في منتصف شهر يونيو الماضي، وهذه علامات مبشرة بالتحكم والسيطرة ومنع الانتشار للفيروس، وذلك ما يعكس ثمار الجهود بالتزام الجميع، مشيراً إلى أن انخفاض العدد الإجمالي للحالات الحرجة وصل الآن إلى نسبة 2.5%، ولا يزال العدد أعلى من الـ200 بقليل ويميل إلى التراجع قليلاً.

وأشار إلى رصد جميع الحالات الجديدة أو النشطة أو الحالات في العناية المركزة أو حالات الوفيات، حيث إن تلك الحالات كلما قلّت أعطت مؤشراً على التحكم والسيطرة والاستقرار في عدد الحالات، وكلما زاد العدد في واحد منها تزيد حالة الخطورة، مؤكداً أن الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق ولكل الفئات.

وطالب الجميع بالحرص على توخي الحذر حتى لا يكون سبباً في نقل العدوى لمن حوله، حاثاً الجميع عند الشعور بأحد أعراض كورونا على عزل نفسه مباشرة والتوجه إلى أقرب عيادة تطمن، مبيناً أن العلماء يتابعون الجائحة ويراقبون ما إذا كانت هناك موجات أخرى.

وجدّد الدكتور "العبدالعالي" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي
سبق

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 2504 حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (250920) حالة، من بينها (50699) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2180) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، حيث أشار "العبدالعالي" إلى أن عدد المتعافين ولله الحمد وصل إلى (197735) حالة بإضافة (3517) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (2486) حالة بإضافة (39) حالة وفاة جديدة، "ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً"، كما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة (2670926) فحصاً مخبرياً دقيقاً بإضافة (48140) فحصاً جديداً.

وأبان أن الحالات المسجلة وعددها (2504) حالات بلغت نسبة الإناث فيها 39% والذكور 61%، أما كبار السن في الحالات المسجلة اليوم فبلغ 5%، والأطفال 10%، والبالغون 85%.

ولفت الدكتور "العبدالعالي" النظر إلى أن هناك استقرارا وبوادر تراجع في مستوى الحالات المؤكدة والحرجة والوفيات، بعد أن شهد المنحنى ارتفاعاً في منتصف شهر يونيو الماضي، وهذه علامات مبشرة بالتحكم والسيطرة ومنع الانتشار للفيروس، وذلك ما يعكس ثمار الجهود بالتزام الجميع، مشيراً إلى أن انخفاض العدد الإجمالي للحالات الحرجة وصل الآن إلى نسبة 2.5%، ولا يزال العدد أعلى من الـ200 بقليل ويميل إلى التراجع قليلاً.

وأشار إلى رصد جميع الحالات الجديدة أو النشطة أو الحالات في العناية المركزة أو حالات الوفيات، حيث إن تلك الحالات كلما قلّت أعطت مؤشراً على التحكم والسيطرة والاستقرار في عدد الحالات، وكلما زاد العدد في واحد منها تزيد حالة الخطورة، مؤكداً أن الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق ولكل الفئات.

وطالب الجميع بالحرص على توخي الحذر حتى لا يكون سبباً في نقل العدوى لمن حوله، حاثاً الجميع عند الشعور بأحد أعراض كورونا على عزل نفسه مباشرة والتوجه إلى أقرب عيادة تطمن، مبيناً أن العلماء يتابعون الجائحة ويراقبون ما إذا كانت هناك موجات أخرى.

وجدّد الدكتور "العبدالعالي" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
06:00 PM

متحدث "الصحة": الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي

لكل محتاجيها في جميع المناطق

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 2504 حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (250920) حالة، من بينها (50699) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2180) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، حيث أشار "العبدالعالي" إلى أن عدد المتعافين ولله الحمد وصل إلى (197735) حالة بإضافة (3517) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (2486) حالة بإضافة (39) حالة وفاة جديدة، "ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً"، كما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة (2670926) فحصاً مخبرياً دقيقاً بإضافة (48140) فحصاً جديداً.

وأبان أن الحالات المسجلة وعددها (2504) حالات بلغت نسبة الإناث فيها 39% والذكور 61%، أما كبار السن في الحالات المسجلة اليوم فبلغ 5%، والأطفال 10%، والبالغون 85%.

ولفت الدكتور "العبدالعالي" النظر إلى أن هناك استقرارا وبوادر تراجع في مستوى الحالات المؤكدة والحرجة والوفيات، بعد أن شهد المنحنى ارتفاعاً في منتصف شهر يونيو الماضي، وهذه علامات مبشرة بالتحكم والسيطرة ومنع الانتشار للفيروس، وذلك ما يعكس ثمار الجهود بالتزام الجميع، مشيراً إلى أن انخفاض العدد الإجمالي للحالات الحرجة وصل الآن إلى نسبة 2.5%، ولا يزال العدد أعلى من الـ200 بقليل ويميل إلى التراجع قليلاً.

وأشار إلى رصد جميع الحالات الجديدة أو النشطة أو الحالات في العناية المركزة أو حالات الوفيات، حيث إن تلك الحالات كلما قلّت أعطت مؤشراً على التحكم والسيطرة والاستقرار في عدد الحالات، وكلما زاد العدد في واحد منها تزيد حالة الخطورة، مؤكداً أن الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق ولكل الفئات.

وطالب الجميع بالحرص على توخي الحذر حتى لا يكون سبباً في نقل العدوى لمن حوله، حاثاً الجميع عند الشعور بأحد أعراض كورونا على عزل نفسه مباشرة والتوجه إلى أقرب عيادة تطمن، مبيناً أن العلماء يتابعون الجائحة ويراقبون ما إذا كانت هناك موجات أخرى.

وجدّد الدكتور "العبدالعالي" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏

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