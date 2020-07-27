إصابة 333 فلسطينياً بـ"كورونا" ووفاة اثنين خلال 24 ساعة

العدد الأكبر لحالات المرضى في القدس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبينت أن العدد الأكبر من الإصابات الجديدة وقع في القدس المحتلة التي شهدت 242 إصابة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن باقي الإصابات توزعت على محافظات الخليل (25 إصابة) ورام الله والبيرة (ثماني إصابات) وطولكرم (أربع) وبيت لحم (أربع) وسلفيت (إصابة واحدة) وجنين (13 إصابة) ونابلس (16 إصابة) وأريحا والأغوار (إصابة واحدة) وقلقيلية (18 إصابة) وطوباس (إصابة واحدة).

وأشارت الوزارة إلى أن من بين المصابين بـ"كورونا" هناك 13 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم اثنان على أجهزة التنفس الاصطناعي.