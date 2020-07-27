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"الصحة" تعلن تسجيل 1993 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 268934

إصابة 333 فلسطينياً بـ"كورونا" ووفاة اثنين خلال 24 ساعة

العدد الأكبر لحالات المرضى في القدس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبينت أن العدد الأكبر من الإصابات الجديدة وقع في القدس المحتلة التي شهدت 242 إصابة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن باقي الإصابات توزعت على محافظات الخليل (25 إصابة) ورام الله والبيرة (ثماني إصابات) وطولكرم (أربع) وبيت لحم (أربع) وسلفيت (إصابة واحدة) وجنين (13 إصابة) ونابلس (16 إصابة) وأريحا والأغوار (إصابة واحدة) وقلقيلية (18 إصابة) وطوباس (إصابة واحدة).

وأشارت الوزارة إلى أن من بين المصابين بـ"كورونا" هناك 13 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم اثنان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فيروس كورونا الجديد

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إصابة 333 فلسطينياً بـ"كورونا" ووفاة اثنين خلال 24 ساعة
سبق

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبينت أن العدد الأكبر من الإصابات الجديدة وقع في القدس المحتلة التي شهدت 242 إصابة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن باقي الإصابات توزعت على محافظات الخليل (25 إصابة) ورام الله والبيرة (ثماني إصابات) وطولكرم (أربع) وبيت لحم (أربع) وسلفيت (إصابة واحدة) وجنين (13 إصابة) ونابلس (16 إصابة) وأريحا والأغوار (إصابة واحدة) وقلقيلية (18 إصابة) وطوباس (إصابة واحدة).

وأشارت الوزارة إلى أن من بين المصابين بـ"كورونا" هناك 13 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم اثنان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
04:30 PM

إصابة 333 فلسطينياً بـ"كورونا" ووفاة اثنين خلال 24 ساعة

العدد الأكبر لحالات المرضى في القدس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبينت أن العدد الأكبر من الإصابات الجديدة وقع في القدس المحتلة التي شهدت 242 إصابة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن باقي الإصابات توزعت على محافظات الخليل (25 إصابة) ورام الله والبيرة (ثماني إصابات) وطولكرم (أربع) وبيت لحم (أربع) وسلفيت (إصابة واحدة) وجنين (13 إصابة) ونابلس (16 إصابة) وأريحا والأغوار (إصابة واحدة) وقلقيلية (18 إصابة) وطوباس (إصابة واحدة).

وأشارت الوزارة إلى أن من بين المصابين بـ"كورونا" هناك 13 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم اثنان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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