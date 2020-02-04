أجانب الأهلي في آسيا: السومة وبلايلي وليما ودجانيني

سبق - جدة: أعلن جروس مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم قائمته المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020.



وضمت القائمة اللاعبين الأجانب عمر السومة، دجانيني تفاريس، لوكاس ليما ويوسف البلايلي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمد العويس، ياسر المسيلم، باسم العطالله، محمد الربيعي اليامي، يزيد البكر، عبد الله حسون، سعيد المولد، محمد بصاص، محمد خبراني، معتز هوساوي، عبد الباسط هندي، محمد آل فتيل، لوكاس ليما، حسين عبد الغني، نوح الموسى، يوسف الحربي، علي الأسمري، محمد المجحد، حسين المقهوي، عبد الرحمن غريب، عبدالفتاح عسيري، يوسف البلايلي، سلمان المؤشر، مازن أبوشرارة، دجانيني تفاريس، عمر السومة، مهند عسيري.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، بجانب الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني.