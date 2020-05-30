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محافظة هروب.. وفرة في المخزون الغذائي والمواد التموينية والاستهلاكية

بأسعار تناسب مختلف الشرائح وسط إجراءات رقابية وصحية

تشهد محلات السوبر ماركت والتموينات الغذائية ومحلات بيع الجملة بمحافظة هروب والمراكز التابعة لها، وفرة في السلع الاستهلاكية والتموينية بجميع أنواعها.

وفي جولة ميدانية وثقت "واس" توفر المواد الغذائية والاستهلاكية داخل المراكز التموينية بالمحافظة وبكميات تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين بالمحافظة، بأسعار تناسب مختلف الشرائح، وسط إجراءات رقابية من الجهات المختصة على المواد المعروضة ومتابعة الأسعار، والتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد عدد من المسؤولين داخل المراكز التموينية بمحافظة هروب والمراكز التابعة لها، التزامهم بتوفير كل ما يحتاجه المواطن والمقيم من المستلزمات الغذائية ذات الجودة العالية، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية بضرورة توفير جميع وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات لمختلف المتسوقين، ومراعاة وضع المسافة الصحية بين الزبائن، والعمل المستمر في التنظيف والتعقيم لمنع انتقال العدوى.

فيما عبر عدد من المتسوقين عن فخرهم بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لضمان سلامة واستقرار المواطن والمقيم، ومنها الاستقرار الغذائي، مثمنين للجهات المختصة جهودها في ضبط الأسعار ووفرة المخزون الغذائي بمحافظة هروب.

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محافظة هروب.. وفرة في المخزون الغذائي والمواد التموينية والاستهلاكية
سبق

تشهد محلات السوبر ماركت والتموينات الغذائية ومحلات بيع الجملة بمحافظة هروب والمراكز التابعة لها، وفرة في السلع الاستهلاكية والتموينية بجميع أنواعها.

وفي جولة ميدانية وثقت "واس" توفر المواد الغذائية والاستهلاكية داخل المراكز التموينية بالمحافظة وبكميات تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين بالمحافظة، بأسعار تناسب مختلف الشرائح، وسط إجراءات رقابية من الجهات المختصة على المواد المعروضة ومتابعة الأسعار، والتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد عدد من المسؤولين داخل المراكز التموينية بمحافظة هروب والمراكز التابعة لها، التزامهم بتوفير كل ما يحتاجه المواطن والمقيم من المستلزمات الغذائية ذات الجودة العالية، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية بضرورة توفير جميع وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات لمختلف المتسوقين، ومراعاة وضع المسافة الصحية بين الزبائن، والعمل المستمر في التنظيف والتعقيم لمنع انتقال العدوى.

فيما عبر عدد من المتسوقين عن فخرهم بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لضمان سلامة واستقرار المواطن والمقيم، ومنها الاستقرار الغذائي، مثمنين للجهات المختصة جهودها في ضبط الأسعار ووفرة المخزون الغذائي بمحافظة هروب.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
04:31 PM

محافظة هروب.. وفرة في المخزون الغذائي والمواد التموينية والاستهلاكية

بأسعار تناسب مختلف الشرائح وسط إجراءات رقابية وصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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تشهد محلات السوبر ماركت والتموينات الغذائية ومحلات بيع الجملة بمحافظة هروب والمراكز التابعة لها، وفرة في السلع الاستهلاكية والتموينية بجميع أنواعها.

وفي جولة ميدانية وثقت "واس" توفر المواد الغذائية والاستهلاكية داخل المراكز التموينية بالمحافظة وبكميات تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين بالمحافظة، بأسعار تناسب مختلف الشرائح، وسط إجراءات رقابية من الجهات المختصة على المواد المعروضة ومتابعة الأسعار، والتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد عدد من المسؤولين داخل المراكز التموينية بمحافظة هروب والمراكز التابعة لها، التزامهم بتوفير كل ما يحتاجه المواطن والمقيم من المستلزمات الغذائية ذات الجودة العالية، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية بضرورة توفير جميع وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات لمختلف المتسوقين، ومراعاة وضع المسافة الصحية بين الزبائن، والعمل المستمر في التنظيف والتعقيم لمنع انتقال العدوى.

فيما عبر عدد من المتسوقين عن فخرهم بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لضمان سلامة واستقرار المواطن والمقيم، ومنها الاستقرار الغذائي، مثمنين للجهات المختصة جهودها في ضبط الأسعار ووفرة المخزون الغذائي بمحافظة هروب.

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