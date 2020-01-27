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8 منهم بالمؤبد.. "أمن الدولة" المصرية تعاقب 37 "داعشيًّا" بالسجن مددًا مختلفة

برَّأت 7 متهمين أحدهم لاعب كرة قدم

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) المصرية اليوم الاثنين بسجن 37 متهمًا مددًا مختلفة، تتراوح بين سنة و25 سنة، بتهمة الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، أو تقديم الدعم له، كما برَّأت سبعة متهمين، أحدهم لاعب كرة قدم.

وعاقبت المحكمة ثمانية من المتهمين من بين 44 بالسجن المؤبد (25 سنة)، وثلاثة بالسجن 15 سنة، وأربعة بالسجن عشر سنوات، وأربعة بالسجن سبع سنوات، و17 بالسجن ثلاث سنوات، وعاقبت متهمًا واحدًا بالسجن سنة، وفقًا لـ"رويترز".

ومن بين السبعة الذين برأتهم المحكمة حمادة السيد، لاعب فريق أسوان لكرة القدم أحد فرق الدوري الممتاز.

محكمة جنايات أمن الدولة المصرية داعش

الرئيسية/ أخبار العالم

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8 منهم بالمؤبد.. "أمن الدولة" المصرية تعاقب 37 "داعشيًّا" بالسجن مددًا مختلفة
سبق

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) المصرية اليوم الاثنين بسجن 37 متهمًا مددًا مختلفة، تتراوح بين سنة و25 سنة، بتهمة الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، أو تقديم الدعم له، كما برَّأت سبعة متهمين، أحدهم لاعب كرة قدم.

وعاقبت المحكمة ثمانية من المتهمين من بين 44 بالسجن المؤبد (25 سنة)، وثلاثة بالسجن 15 سنة، وأربعة بالسجن عشر سنوات، وأربعة بالسجن سبع سنوات، و17 بالسجن ثلاث سنوات، وعاقبت متهمًا واحدًا بالسجن سنة، وفقًا لـ"رويترز".

ومن بين السبعة الذين برأتهم المحكمة حمادة السيد، لاعب فريق أسوان لكرة القدم أحد فرق الدوري الممتاز.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
08:25 PM

8 منهم بالمؤبد.. "أمن الدولة" المصرية تعاقب 37 "داعشيًّا" بالسجن مددًا مختلفة

برَّأت 7 متهمين أحدهم لاعب كرة قدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) المصرية اليوم الاثنين بسجن 37 متهمًا مددًا مختلفة، تتراوح بين سنة و25 سنة، بتهمة الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، أو تقديم الدعم له، كما برَّأت سبعة متهمين، أحدهم لاعب كرة قدم.

وعاقبت المحكمة ثمانية من المتهمين من بين 44 بالسجن المؤبد (25 سنة)، وثلاثة بالسجن 15 سنة، وأربعة بالسجن عشر سنوات، وأربعة بالسجن سبع سنوات، و17 بالسجن ثلاث سنوات، وعاقبت متهمًا واحدًا بالسجن سنة، وفقًا لـ"رويترز".

ومن بين السبعة الذين برأتهم المحكمة حمادة السيد، لاعب فريق أسوان لكرة القدم أحد فرق الدوري الممتاز.

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