حذّر بدران جيا كرد، المسؤول الكبير في أكراد سوريا، اليوم (الخميس)؛ من فرار مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي من السجون في شمال شرق سوريا مع اشتداد القتال بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي يقودها الأكراد، وبين تركيا. ونقلت "رويترز" عن "كرد"، أن عدد قوات الأمن التي تحرس محتجزي "داعش" سيتقلّص مع تصعيد القوات التركية هجومها. وأوضح أن الهجوم التركي سوف يخفّف ويضعف النظام الحراسي والحماية لهؤلاء الدواعش في السجون، الذين يبلغ عددهم بالآلاف. وأشار المسؤول الكردي إلى أن الهجوم التركي قد يؤدي إلى فرارهم أو إلى تصرفات قد تخرج عن سيطرة القوات الأمنية؛ لكون الأعداد التي تقوم بحراسة السجون تتقلّص كلما اشتدّت المعارك، وهذا الأمر يشكل خطورة كبيرة“. وبدأت تركيا الهجوم أمس على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، بعدما انسحبت القوات الأمريكية من جزء من منطقة الحدود، فاتحةً بذلك مرحلةً خطيرة جديدة في الصراع السوري المستمر منذ ما يربو على ثمانية أعوام.

الأكراد يحذرون من تسبب الهجوم التركي في فرار سجناء "داعش" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-10 حذّر بدران جيا كرد، المسؤول الكبير في أكراد سوريا، اليوم (الخميس)؛ من فرار مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي من السجون في شمال شرق سوريا مع اشتداد القتال بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي يقودها الأكراد، وبين تركيا.



ونقلت "رويترز" عن "كرد"، أن عدد قوات الأمن التي تحرس محتجزي "داعش" سيتقلّص مع تصعيد القوات التركية هجومها.



وأوضح أن الهجوم التركي سوف يخفّف ويضعف النظام الحراسي والحماية لهؤلاء الدواعش في السجون، الذين يبلغ عددهم بالآلاف.



وأشار المسؤول الكردي إلى أن الهجوم التركي قد يؤدي إلى فرارهم أو إلى تصرفات قد تخرج عن سيطرة القوات الأمنية؛ لكون الأعداد التي تقوم بحراسة السجون تتقلّص كلما اشتدّت المعارك، وهذا الأمر يشكل خطورة كبيرة“.



وبدأت تركيا الهجوم أمس على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، بعدما انسحبت القوات الأمريكية من جزء من منطقة الحدود، فاتحةً بذلك مرحلةً خطيرة جديدة في الصراع السوري المستمر منذ ما يربو على ثمانية أعوام.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 06:26 PM

الأكراد يحذرون من تسبب الهجوم التركي في فرار سجناء "داعش" مسؤول قال: العملية تضعف النظام الحراسي على السجون





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حذّر بدران جيا كرد، المسؤول الكبير في أكراد سوريا، اليوم (الخميس)؛ من فرار مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي من السجون في شمال شرق سوريا مع اشتداد القتال بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي يقودها الأكراد، وبين تركيا.



ونقلت "رويترز" عن "كرد"، أن عدد قوات الأمن التي تحرس محتجزي "داعش" سيتقلّص مع تصعيد القوات التركية هجومها.



وأوضح أن الهجوم التركي سوف يخفّف ويضعف النظام الحراسي والحماية لهؤلاء الدواعش في السجون، الذين يبلغ عددهم بالآلاف.



وأشار المسؤول الكردي إلى أن الهجوم التركي قد يؤدي إلى فرارهم أو إلى تصرفات قد تخرج عن سيطرة القوات الأمنية؛ لكون الأعداد التي تقوم بحراسة السجون تتقلّص كلما اشتدّت المعارك، وهذا الأمر يشكل خطورة كبيرة“.



وبدأت تركيا الهجوم أمس على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، بعدما انسحبت القوات الأمريكية من جزء من منطقة الحدود، فاتحةً بذلك مرحلةً خطيرة جديدة في الصراع السوري المستمر منذ ما يربو على ثمانية أعوام.